Descarta INE focos rojos en Jalisco

Aunque admite que existen condiciones de inseguridad en algunas zonas de Jalisco, el Instituto Nacional Electoral (INE) no detecta focos rojos que puedan afectar la organización de la próxima elección; aseveró el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que hasta que realicen el trabajo de campo, con los capacitadores que visitarán a los ciudadanos seleccionados para ser funcionarios de casilla, tendrán información completa para determinar cuáles son las secciones de atención diferenciada por cuestiones de seguridad o por otros factores.

Córdova Vianello añadió que lidiar con problemas de inseguridad en el país no es algo nuevo y destacó que en los diez años que tiene en el Instituto en ningún proceso electoral han dejado de instalarse casillas por el fenómeno de inseguridad.

El consejero @lorenzocordovav de @INEMexico hizo un llamado a todos los actores políticos a respetar la ley. pic.twitter.com/ScRL2tozOY — IEPC Jalisco (@iepcjalisco) 2 de marzo de 2018

“Afortunada o desafortunadamente no es una novedad (la inseguridad), desde hace diez años estamos organizando elecciones en el país y el tema de la inseguridad, aunque ha ido variando en términos de su presencia es un fenómeno que hemos tenido que lidiar y lo hemos hecho de manera exitosa".

Nosotros no tenemos hoy focos rojos identificados".

"Con la retroalimentación que nos dará la salida a campo podremos identificar esas distintas problemáticas y desplegar cuáles son las medidas que tenemos que tomar en las secciones de atención diferenciada”.

Cuestionado sobre los asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular, en Jalisco y otros estados, el titular del INE señaló que son hechos lamentables y condenables; precisó que a la autoridad electoral le toca ser intermediario cuando algún candidato pida la protección a las autoridades encargadas de seguridad.

“No es que estemos minimizando, lo que pasa es que queremos ser muy responsables en el manejo de esta información y sobre todo de ciertas expresiones, eso no quiere decir minimizar. ¿Hay condiciones de inseguridad en algunas zonas del país?, sí las hay. ¿Esto afecta la organización de las elecciones?, en este momento no sabría decirlo, no hay elementos para decirlo”, comentó.

Reiteró que “le toca a las autoridades estatales y federales garantizar las condiciones de seguridad”.

Buscan INE y el IEPC afinar coordinación en organización de elección

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se reunió con los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) para hacer una revisión del avance en la organización de la elección del próximo primero de julio. El titular del INE dijo que, por el tamaño de la elección con tres mil 406 cargos en juego, están ante la necesidad de una coordinación inédita.

Córdova Vianello reiteró el llamado a todos los actores políticos a respetar la ley y dijo que durante este periodo de intercampaña el INE se propuso ser completamente respetuoso de la libertad de expresión, pues los partidos conocen claramente qué pueden hacer y qué está prohibido durante las semanas previas al arranque de las campañas.

La hoja de operaciones es un documento legal que permitirá que en las #Elecciones2018 se pueda emitir un consenso para dar resultados preliminares la misma noche del día de la elección @lorenzocordovav pic.twitter.com/HcW87jGCJr — INE Jalisco (@INEJALISCO) 2 de marzo de 2018

SABER MÁS

A partir del siete de marzo los capacitadores del INE van a visitar a once millones y medio de personas, para invitarlos a ser funcionarios de casilla. En todo el país se requieren un millón 400 mil ciudadanos para integrar las mesas receptoras de votación de las 155 mil casillas que se instalarán el primero de julio. Los seleccionados para ser funcionario de casilla son las personas nacidas en los meses de febrero y marzo, cuyo apellido empiece con la letra F.

