Ciudadanos, militantes del PAN, funcionarios públicos y el grupo de jóvenes del partido se manifestaron este jueves frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en la calle Pedro Moreno, como parte de una activación nacional impulsada por la dirigencia del PAN.

La protesta no fue aislada. Se replicó en más de 32 entidades del país para denunciar la inacción del gobierno y de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante la crisis de desapariciones y el reclutamiento forzado que afecta especialmente a las juventudes, con un foco crítico en Jalisco.

"La inseguridad no respeta colores, no es un asunto político. Que los jóvenes desaparezcan no se trata de un partido u otro, se trata de vidas humanas que tienen que protegerse. Nuestra labor es estar del lado de los ciudadanos", señaló Juan Pablo Colín Aguilar, presidente del PAN Jalisco.

Colín Aguilar también hizo hincapié en la situación de las madres buscadoras, quienes, dijo, siguen actuando solas, sin el respaldo del Estado ni de la nación.

Desde la dirigencia juvenil del PAN, Miriam Arellano fue contundente al visibilizar la vulnerabilidad que enfrentan los jóvenes hoy en México: "Ser joven no debería ser sinónimo de vivir con miedo. Queremos recuperar la tranquilidad de salir a la calle, ir a la escuela o al trabajo sin sentir incertidumbre constante. Pedimos vivir en libertad, con confianza y respeto".

Arellano recordó los recientes casos en Jalisco, como el del Rancho Izaguirre y la desaparición de estudiantes de preparatoria de la UdeG, subrayando que no basta con la belleza de un estado si este se ve opacado por la violencia. "¿Qué se está haciendo hoy para cambiar la realidad en la que vivimos? ¿Qué más tiene que pasar para que esto se termine de una vez? Porque si algo tenemos claro es que cuando las y los jóvenes nos unimos, nada nos detiene", expresó.

El diputado local del PAN, Julio César Hurtado Luna, sumó su voz al reclamo ciudadano, dejando claro que esta manifestación no es una "grilla" partidista, sino una exigencia urgente de justicia: "Hoy el PAN se convierte en la voz de miles de ciudadanos que están dolidos y exigen justicia, exigen que ni un joven más desaparezca en este estado".

Colín Aguilar adelantó que buscarán un acercamiento directo con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para dar seguimiento a la movilización y brindar acompañamiento a las familias afectadas por desapariciones.

"Estas acciones no se tratan de confrontar por confrontar, sino de despertar conciencias. Es momento de exigir a las instituciones que cumplan su deber con la sociedad", cerró el presidente del PAN Jalisco

