Alrededor del 57 por ciento de los conductores de vehículo particular superan los 110 kilómetros por hora establecidos en carreteras de los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Nayarit, mientras que cerca de 8 de cada 10 camiones de carga (78.2 por ciento), superan los 80 km/h marcados, lo que ocasionó cuatro mil accidentes automovilísticos durante el año pasado, indicó esta mañana la Red de Carreteras de Occidente (RCO).

En cuanto a los autobuses de pasajeros, 46.5 por ciento exceden los 95 km/h, se indicó en la tercera edición del Observatorio de Comportamiento de Conductores. Pese a que existen señalizaciones sobre el límite de velocidad a lo largo de los más de mil kilómetros de la red carretera que atiende la RCO. La mayoría de los conductores siguen sin respetar los señalamientos de las autopistas, indicó el jefe de seguridad vial, Jesús Chavarría.

En el caso de los camiones de carga, argumentó Chavarría, se cree que superan el límite de velocidad porque no conocen la marca establecida para ellos, además de que, en la mayoría de los casos, suelen conducir cansados.

“Los conductores de camiones de carga ignoran que el límite de velocidad máximo para ellos, en cualquier tipo de carretera, es de 80 km/h. Si el límite máximo que está en la carretera es menora a 80, pues tienen que ajustarse a ese límite de velocidad. Pareciera que ellos creen que 110 km/h es para ellos, cuando no es así. Nosotros hemos puesto señalamiento restrictivo de velocidad diferenciada. Si hoy circulas por nuestras autopistas, podrás ver un límite de velocidad de 80 para los camiones de carga, señalado, 95 para los autobuses y el 110 que es para los automóviles”, señaló.

Por su parte, Iván Galicia Galicia, comandante de la Guardia Nacional en Jalisco, exhortó a los conductores a tener "disciplina" y atender las indicaciones viales. Pese a que trabajan en coordinación con organizaciones transportistas, la RCO y entes públicos, debido a la gran extensión carretera es imposible vigilar a todos los conductores, por lo que hizo un llamado a la concientización sobre los riesgos de superar el límite de velocidad y no usar el cinturón de seguridad.

El general señaló que los puntos conflictivos y donde más hacen detenciones es en los límites con Aguascalientes, en la región Altos Norte de Jalisco, y Lagos de Moreno.

Además, durante la temporada vacacional, municipios como Tapalpa y Puerto Vallarta también suelen ser lugares donde también se emiten más infracciones, especialmente por no respetar los límites de velocidad y no portar el cinturón de seguridad. Adelantó que ya se trabaja en zonas de descanso para conductores de camiones de carga, sobre todo en las salidas hacia Colima y Zacatecas.

"Las sanciones las debe poner cada agremiado, cada asociación, para poner disciplina. Ellos mismos tienen las cámaras cuando se van durmiendo y no les aplican algún tipo de sanción. A lo mejor no los dejan trabajar en dos días, pero no tiene algo más con lo que ellos se preocupen […]. Debe haber alguna disciplina porque es muy repetitivo el hecho de que no se les ponga atención, tanto en sus salidas, donde les hacen examen médico, como checar que se ajusten a todos los procedimientos de manejo, desde cinturón de seguridad hasta control de velocidad", apuntó.

En tanto, la RCO también identificó que el 94.3 por ciento de los pasajeros en el asiento trasero no utilizan el cinturón de seguridad en automóviles particulares, mientras que el 16.9 por ciento usan el celular al conducir. En este punto, Chavarría enfatizó que la cifra podría ser mucho más alta, pues sus observadores identificaron a estos conductores en un punto específico de la carretera, no necesariamente durante todo el trayecto.

"Les aseguró que gran parte del resto de los conductores no hicieron uso del celular en el momento que iba nuestro observador ahí, pero en el resto del viaje, en algún momento, seguramente lo hicieron. Las distracciones son un elemento que conduce a un accidente. 100 km/h son 27 metros por segundo. Textear un mensaje que te dure 10 segundos en hacerlo, son 270 metros sin poner atención a la carretera. Esto es tres campos de futbol", sostuvo.

En cuanto al uso de direccionales, el 82.8 por ciento de los conductores no las utiliza; el seis por ciento no respeta la distancia de seguridad de tres segundos entre un vehículo y otro y 7.6 de las camionetas de carga viajan con personas en la batea.

Con estos resultados, puntualizó Chavarría, se trabajará en medidas de seguridad vial y estrategias de comunicación para concientizar a conductores sobre los riesgos de no respetar límites de velocidad e indicaciones viales. Con ellas, se espera que para 2030 los accidentes fatales se reduzcan en un 50 por ciento. De 2021 a 2024 se han reducido en un 36 por ciento.

