¿Quién es la esposa de Andrés Roemer, escritor que será extraditado a México?

Tras la reciente noticia de que el Tribunal de Israel aprobó la extradición a México del exdiplomático, abogado, escritor y exconductor de televisión, Andrés Roemer, quien ha sido acusado por diversos cargos de abuso sexual y será juzgado ante un tribunal mexicano, miles de personas se mantienen a la expectativa sobre su proceso y la resolución del caso.

Andrés Isaac Roemer Slomianski, nacido el 12 de julio de 1963 en la Ciudad de México, es un catedrático de origen judío que durante el 2021 huyó a Israel para escapar de las acusaciones en su contra que hasta la fecha continúa negando, ya que asegura que se trata de una campaña de desprestigio.

Sin embargo, antes de esto, Roemer llevaba una vida un tanto pública, ya que se encontraba cerca de todas las esferas de los medios e incluso su esposa, la ecuatoriana Pamela Cortés, frecuentemente compartía en las redes sociales su vida a su lado.

Pamela y Andrés se conocieron durante una edición de su evento La ciudad de las ideas, solo para poco después seguirse mutuamente a través de Facebook más, sin embargo, no intercambiaron mensajes hasta que Pamela quien en ese momento trabajaba en una revista femenina debía escribir sobre un personaje famoso masculino y pensó en Andrés, así que le pregunto, pero él no contestó.

Los meses pasaron y con el tiempo volvieron a reencontrar sus perfiles en la red social y esta vez sí entablaron una conversación que los llevó a conocerse en el 2014 en Miami, para posteriormente comenzar una relación y contraer matrimonio en 2018 en San Miguel de Allende.

"Hace algunos días, cuando Navidad y Hannukah curiosamente coincidieron, me dedicaste las palabras más bonitas que he escuchado, me regalaste el anillo que siempre soñé y me pediste ser tu esposa en mi ciudad favorita del mundo: París. Mi respuesta obviamente fue 'Sí', sí hoy, mañana y siempre. Eres 'the man of my dreams', el mejor maestro, amigo y cómplice de aventuras", compartió Pamela en sus redes.

La imagen que mostraba Pamela en las redes era la de una pareja linda, estable e incluso aspiracional, ya que constantemente compartía momentos lindos con su pareja y escribía largos textos en los que elogiaba las cualidades de Andrés.

"Extremadamente inteligente, fascinante, 'self-made', intenso, apasionado, amante de la cultura, el cine, el arte y la vida loca. Divorciado, ya con hijos (maravillosos y que me quisieran), ateo, liberal. Un absoluto personaje. Alguien que me hiciera crecer y aprender todos los días. La fortuna de haberte encontrado es inmensurable, así como la ilusión de construir un futuro a tu lado”, describió Cortés.

Luego de las denuncias, el nombre de Pamela resonó en algunos testimonios y en los medios, los cuales se preguntaban su postura y si pudo estar involucrada en los supuestos crímenes.

La joven Montserrat Ortiz, quien relató la experiencia que tuvo con el empresario, mencionó que ataque sucedió en la "sala de cine" que tiene el escritor en su casa en la colonia Roma, en donde la había citado para discutir asuntos laborales, afirmó que fue amenazada por Roemer quien le aseguro que contaba con las influencias para destruir su carrera.

Ante esto, Ortiz contó que lo cuestionó sobre la postura de su esposa.

"Recuerdo que le cuestioné el porqué no respetaba a su esposa. Él me dijo que ella ya sabía las cosas que hacía y que tenían una relación abierta".

Otra de las víctimas, quien denunció de manera anónima, destacó que fue obligada por este individuo a mantener relaciones sexuales también bajo amenaza y de igual manera el sujeto comentó sobre los acuerdos que tenía con Pamela.

"Me dijo que su esposa ya sabía que yo estaría ahí y que tenían un matrimonio 'diferente'. Cuando me resistí, me dijo que si decía algo, él haría que me corrieran de la empresa. 'Nadie le va a creer a una reportera', me decía. Después del encuentro escribía mensajes todo el tiempo hasta que, supongo, se hartó de que no le hice caso y dejó de molestar", relató.

Hasta el momento no se sabe exactamente si Cortés sabía sobre las prácticas ilícitas que hacía su esposo en esos encuentros y será hasta que se lleve a cabo el juicio que más de la participación de la ecuatoriana podría salir a la luz.

