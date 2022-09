“¡Miguel es estudiante, no es delincuente!”, “¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!” y “¡Justicia!”, fueron algunas de las palabras que lanzaron familiares de Miguel Alejandro Soto Martín, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), a quien se llevaron, el pasado 15 de septiembre, hombres que lo sacaron de su casa en el fraccionamiento Los Olivos, en Tlaquepaque.

Ayer, en una manifestación que se llevó a cabo afuera de Casa Jalisco, más de 500 personas que participaron en la Caminata por la Autonomía, la Salud y la Educación exigieron su aparición con vida.

“Quiero decirles a las personas que se lo llevaron que se toquen el corazón y me regresen a mi hijo vivo. Es un buen hijo, buen estudiante, buen hermano. No quiero nada en contra de las personas que se lo llevaron, sólo quiero que me lo regresen vivo, ayúdenme a recuperar a mi hijo. No puede ser que se lo haya tragado la tierra”, dijo Magda Martín, madre de Miguel Alejandro.

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, acentuó que hallar a Miguel Alejandro es responsabilidad del Estado.

“Gobernador, hoy estás de vacaciones en Europa, pero la inseguridad no está de vacaciones... Si no le dan una respuesta a la familia de Miguel, marcharemos las veces que sean necesarias hasta que lo encuentren, porque si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el Gobierno”, destacó el líder estudiantil.