Denunciará Alfaro desfalco por 605 MDP en Sector Salud

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, dio a conocer que presentará una denuncia en contra del ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada por irregularidades en el Sector Salud por 605 millones de pesos durante la pasada administración.

Dichas irregularidades incluyen la supuesta compra y no entrega de equipo de videovigilancia, nombramientos dobles en la nómina y deudas.

“En Jalisco no va a haber no perdón ni olvido. Con la salud de los jaliscienses no se juega”, sentenció Alfaro, quien aclaró que la denuncia por los 605 millones es solo un primer paso en una serie de denuncias. Estimó que los daños pueden llegar a los ocho mil millones de pesos, los cuales serían consignados en denuncias futuras.

La contralora del Estado, Teresa Brito, señaló que las auditorías (las cuales comenzaron el año pasado) encontraron un “severo desorden administrativo” que provocó que el Sector Salud trabajara “sin saber lo que se tenía y lo que se debía “. La contralora se mostró evasiva para mencionar qué nombres aparte de Cruces Mada están señalados en la denuncia.

Alfaro señaló que presentará este mismo martes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual dijo que espera que haga su trabajo cuanto antes y expresó su deseo de que el proceso culmine con prisión para Mada o cualquier otro funcionario que el poder judicial señale como culpable de las irregularidades.

