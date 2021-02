Denuncian 351 robos a escuelas

Los robos en las escuelas de educación básica son comunes durante el periodo vacacional, pues no hay personal en el lugar. Sin embargo, durante 2020, las escuelas estuvieron vacías desde marzo por la pandemia, lo que dio pie a un incremento de 55% en los robos y vandalizaciones.

La situación llevó a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) a interponer 351 denuncias ante la Fiscalía Estatal. Sin embargo, de los 118 procesos concluidos sólo hay nueve detenidos, según informó José de Jesús Hernández Gortaza, director de Recursos Materiales y Servicios Generales.

“No asistir a clases presenciales les ha facilitado robar a los delincuentes. En 2018 hubo 530 robos, en 2019 hubo 414 y en 2020 hubo 643 (351 con denuncia)”, informó.

Los agravios a los planteles ya suman una cantidad de 25 millones de pesos por más de mil 510 artículos sustraídos.

Para poder mitigar la delincuencia, la SEJ se ha reunido con las comisarías de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y el Escudo Urbano C5 para actuar en conjunto.

Se cuenta con un teléfono para reportar posibles saqueos (3330307575), y hay escuelas donde se alerta qué hacer para evitarlos.

“Para que funcione, la asociación de padres de familia tiene que estar bien agrupada. También debe haber colaboración de la comunidad escolar para una pronta comunicación con Comisaría y que lleguen a tiempo”, dijo.

Primaria de Tonalá, la que más asaltos sufrió durante pandemia

La Escuela Primaria General 1 de Mayo, ubicada en la Colonia 20 de Noviembre en Tonalá, fue la que reportó más robos durante 2020, con ocho asaltos donde se extraviaron bienes valuados en 436 mil pesos, detalló la SEJ.

Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque son los municipios donde se ubican los centros educativos que más han sufrido por hurtos durante la pandemia. Específicamente en las colonias Hacienda Santa Fe, Chulavista, Oblatos, San Andrés, Miraflores, 20 de Noviembre, Las Luces y Las Juntas.

José de Jesús Hernández Gortaza, director de Recursos Materiales de la SEJ, afirmó que de un total de nueve mil 200 planteles de educación básica en Jalisco, sigue la tendencia delictiva, a día de hoy, en 150.

“Regularmente, donde ocurren de forma repetitiva es donde no hay organización de la comunidad escolar, o porque la policía no llega a tiempo a la solicitud”, agregó.

Agregó que, aunque en la SEJ no han parado de hacer todo lo posible para disminuir el problema, “si no hay una colaboración por parte de la ciudadanía, las policías no van a poder frenarlo”.

