Denuncia anónima llevó a autoridades a encontrar fosas en El Colli

Una denuncia anónima por la investigación sobre la desaparición de dos jóvenes llevó a las autoridades a encontrar la finca en Volcán Popocatépetl y Patria, en El Colli, donde encontraron fosas con 17 cuerpos, informó Blanca Trujillo Cuevas, fiscal de Desaparecidos.

La fiscal detalló que los familiares de los dos jóvenes que buscaban recibieron la llamada de una persona que no se identificó; solamente les dijo que las personas que buscaban podrían estar dentro de ese inmueble.

Así, con una orden de cateo las autoridades ingresaron el 4 de abril al lugar donde exhumaron dos cuerpos. No obstante, en días posteriores regresaron al sitio donde se dieron cuenta de que había más. Así llegaron a la cifra de 17 personas.

De los cuerpos, solamente cinco han sido identificados, pero no fueron los dos hombres que buscaban. No obstante, no se descarta que sí pudieran estar entre los restantes, lo que se descubrirá tras recibir los resultados de las pruebas de ADN.

La fiscal aclaró que los equipos de perros detectores de cadáveres y aparatos utilizados para encontrar más cuerpos ya no han hallado indicios de que pudiera haber más restos. No obstante, aún no concluyen.

"La instrucción del doctor Gerardo Octavio Solís Gómez (fiscal del Estado) es que seamos exhaustivos en el procesamiento de ese lugar. Del reporte preliminar de los cuerpos, en estos días se han estado haciendo trabajos de limpieza y remoción de escombro por las condiciones del lugar, y una vez que se terminen se volverá otra vez a meter el equipo y los caninos para dar por concluido el mismo".

