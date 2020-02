Defienden coordinadores parlamentarios aumento de la nómina del Congreso de Jalisco

Con el argumento de que reforzarán el trabajo legislativo, los presidentes de las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado justificaron aumentar el gasto en personal de confianza y poder contratar hasta siete trabajadores por diputado.

Salvador Caro Cabrera, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, calificó el aumento de la nómina como positivo para el buen funcionamiento del Poder Legislativo y negó que sea un retroceso en materia de austeridad.

“Los grandes temas deben postergarse al momento del Constituyente y nosotros necesitamos fortalecer la infraestructura técnica y es lo que vamos a hacer. En cuanto al aumento de los espacios de contratación, el resultado tendrá que ser más contenido técnico y alcance de las iniciativas. Más contacto con los ciudadanos en su territorio “, dijo.

La priista Mariana Fernández, presidenta de la Junta de Coordinación Política, también defendió la medida. Sostuvo que el personal a su cargo se destinará a trabajo técnico legislativo.

“Es una exigencia de todos los grupos parlamentarios. Ha sido una Legislatura donde ha habido mucho trabajo legislativo, lo que se solicitó es que se pudiera contratar dos personas (adicionales). El dinero no se lo dan a los diputados, las personas son contratadas por el Congreso. Si hay mucha austeridad, hay que comparar con lo que se tenía en otras Legislaturas”, expuso.

El coordinador de la bancada del PAN, Gustavo Macías, refirió que el personal se destinará a labores de gestión en municipios, negó que vayan a hacer trabajo electoral. Argumentó que las personas demandan la presencia de los legisladores en las regiones.

“Anteriormente había apoyos para casetas, gasolina y comidas; hoy es el sueldo del diputado y del supernumerario y no hay otros tipos de apoyos que se daban en otras Legislaturas. Ese personal estará en los municipios”, sostuvo.

También la morenista, Érika Pérez, defendió las contrataciones; dijo que en su fracción fiscalizarán que el personal realice labores legislativas. Rechazó que ampliar el gasto en nómina y en la organización de foros sea contradictorio al discurso de austeridad de su partido.

“El personal de base trabaja nada más de nueve a tres y no pueden extender más el horario y los supernumerarios no tienen un horario específico y pueden acompañar a los diputados sin ningún problema. La austeridad no está peleada con ser eficientes”, explicó.

Entrevistados por separado, las presidentas y presidentes de bancada rechazaron que hayan pactado guardar silencio sobre el tema para intentar que el aumento se diluyera. Negaron que la ampliación de contrataciones sea un incremento de sueldo disfrazado para los legisladores, aunque reconocieron que dependerá del criterio de cada diputado definir las funciones del personal.

Prometen ahorros

A pesar de que ampliaron el gasto en personal y para la organización de foros, coordinadores parlamentarios aseguraron que sí tendrán ahorros este año. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Mariana Fernández, refirió que aplicarán un programa de ahorro de energía.

“En muchas cosas se pueden tener ahorros, viene un tema importante de los edificios inteligentes para gastar menos en electricidad”, precisó.

El emecista Salvador Caro aseveró que siguen con medidas de austeridad y ahorro, pero garantizando que el Legislativo tiene lo elemental para ser funcional. Descartó un escenario donde el Congreso local dependa de una ampliación presupuestal.

“El año pasado dejaron de ejercerse 180 millones de pesos, este año estimamos que no se van a ejercer 80 millones de pesos. Sobre el presupuesto de 915 millones estimamos que va a haber ahorros sustantivos”, comentó.

Érika Pérez de Morena dijo confiar en que, pese al aumento de la nómina, las finanzas del Legislativo se mantengan sanas y no dependan de acuerdos con el Poder Ejecutivo.

“Esperemos que eso no pase, me imagino que el personal encargado tuvo que haber previsto para que no pase. Que haya ahorro y no despilfarros, contar con ese guardadito”, expuso.

LS