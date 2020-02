Aumento de personal del Congreso Estatal será para "trabajo en municipios", justifican

Luego de aprobar incrementar a 184 mil pesos la bolsa mensual que tienen para contratar a su personal de confianza, diputados locales justificaron la medida con el argumento de que será para realizar trabajo en municipios.

El presidente de la bancada del PRD, Quirino Velázquez Chávez, confirmó que el acuerdo de aumentar la nómina se tomó en la Junta de Coordinación Política, con la intención de reforzar su trabajo legislativo en calle. Sostuvo que el tema se consensó con todos los legisladores, asumiendo la responsabilidad y comprometiéndose a que el recurso se enfocará a un mejor trabajo territorial en municipios.

"Yo llamé a un pacto con todos mis compañeros diputados, si lo tomamos (la ampliación de recursos para personal) lo tomamos todos y con responsabilidad. Si una persona no toma el recurso yo tampoco lo voy a tomar, no me voy a prestar a que sea el principio de una bronca o un golpeteo político", dijo.

La coordinadora del Partido Verde, Rosa Angelica Fregoso, afirmó que por ser plurinominal necesita recorrer los 125 municipios para hacer labores en pro del medio ambiente.

"Nosotros si necesitamos más personas, y si las voy a tomar (las dos contrataciones extra). Esas dos personas son para la cuestión de apoyo, en la cuestión ambiental. Ahorita con tanto movimiento que traemos por lo del río Santiago hay demasiados foros. Yo soy pluri y tengo que andar en los 125 municipios trabajando en pro del medio ambiente", argumentó.

Aunque el aumento de plazas emanó de la Junta de Coordinación Política, la presidenta Mariana Fernández Ramírez se negó a hablar del asunto. También se solicitó entrevista con Salvador Caro, Gustavo Macías y Érika Pérez, coordinadores de las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN y Morena, respectivamente; pero no hubo respuesta.

El diputado morenista, Arturo Lemus Herrera, vocal de la comisión de administración, se sumó a la defensa del aumento. Refirió que, además de los trabajos en su comisión, realiza giras en todo el Estado.

Por unanimidad, el pleno del Congreso estatal aprobó incluir en su presupuesto 2020 que cada diputado disponga de una bolsa de 184 mil 967 pesos mensuales, para contratar de cuatro a siete trabajadores. El año pasado el fondo era de 134 mil 439 pesos para hasta cinco trabajadores.

También se incrementó el apoyo que podrá recibir cada diputado para organizar foros o sus informes de actividades. Los siete presidentes de bancadas contarán con 120 mil pesos para financiar foros y gastos de la fracción. El resto de los diputados mantiene el apoyo de 60 mil pesos cada uno.

PARA SABER

El Poder Legislativo proyectó gastar este año 808.1 millones de pesos en sueldos y prestaciones. El subsidio estatal asignado al Congreso asciende a 720.8 millones, para cubrir la diferencia se agotarán los recursos ahorrados en años anteriores.

