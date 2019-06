De cara al temporal, vecinos huyen de Alcalde Barranquitas

Al menos seis casas de las calles Pedro Loza y Santa Mónica, en la Colonia Alcalde Barranquitas, están deshabitadas. Quienes allí vivían decidieron buscar otro sitio donde vivir de cara al temporal 2019. Algunas incluso lucen en sus cocheras parte de los estragos de las afectaciones del año pasado: muebles dañados o materiales utilizados para las reparaciones. En otras todavía se ven las marcas que recuerdan los niveles que alcanzó el agua.

“Los vecinos las están reparando poco a poco con sus propios medios porque es inviable que vivan allí así. De las casas que están en Pedro Loza una se vendió en estado afectado, otra la están adecuando, otras dos las dejaron porque estaban ya inhabitables”, dijo Adela Chavoya, representante de la mesa directiva de los colonos de Alcalde Barranquitas.

El principal problema es que no hay quien les dé certeza de que este temporal no habrá más inundaciones, como las ocurridas desde 2016, cuando comenzaron las obras de construcción de la Línea 3 del Tren Ligero.

“Siteur se hizo a un lado, totalmente. Ese es el dicho de ellos: que ya no tienen nada que ver. Ahora es SCT (la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) quien tiene la voz, pero no se ha apersonado aquí y tampoco comparte información. Apenas nos vamos a reunir con la residente de obras, pero todavía no tenemos una fecha”, explicó la representante.

La única autoridad que les ha dado atención es el Ayuntamiento de Guadalajara, quien le informó que están disponibles las bombas para extraer el agua en caso de requerirlas, además de que Protección Civil los apoya con monitoreos tras las lluvias.

Una vecina de Pedro Loza decidió dejar su casa y rentar un departamento cuadras arriba fue porque en el temporal pasado su hija de ocho años tuvo que ser rescatada por vecinos quienes nadaron entre aguas negras para sacarla, a pesar de la barda que había construido para que el agua no entrara a su casa.