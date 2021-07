Da su tiempo como voluntario en macrocentro de vacunación

Desde los 16 años, Óscar Torres Mancilla es voluntario en el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) durante los eventos de adultos mayores.

Ahora, con 48, lleva dos meses y medio apoyando en el auditorio Benito Juárez, que funge como macrocentro de vacunación contra COVID-19.

“Siempre me ha gustado marcar historia en cosas en las que hay que apoyar. Estoy contento y he invitado a mucha gente, también he traído a compañeros voluntarios para que se sumen a las cadenas de aquí”, compartió.

En el macrocentro, Óscar se encarga de ordenar y pasar, por grupos de 100 personas, a quienes desean ser vacunados y se mantiene atento de sus síntomas.

Esa actividad la alterna con su propio negocio de publicidad.

Daniel Lavandera, de 24 años, también ayuda desde hace un mes y medio en el Auditorio: “Me gustó cómo tenían organizado todo y el equipo que se hizo, así que decidí quedarme. Ha sido una experiencia satisfactoria porque la gente es muy agradecida”.

Los interesados a sumarse como voluntarios en las jornadas de vacunación pueden escuchar una plática virtual mañana a las 13:00 horas. Para registrarse deben ingresar a gobjal.mx/DudasVoluntariado. Para formar parte de este esfuerzo se encuentra abierta la página http://voluntariado.jalisco.gob.mx/.