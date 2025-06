Cuestionan académicos y especialistas desaparición del ITEI

Académicos y especialistas cuestionaron la forma de desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) por parte del Congreso del Estado de Jalisco.

Lamentaron que se haya excluido a los ciudadanos y académicos que participaron en una propuesta de reforma, que no se tenga un plan de transición claro, que se haya copiado el modelo federal sin tomar en cuenta la calidad de la información y que se haya dejado en el limbo a los trabajadores.

Jesús Ibarra, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, cuestionó la falta de atención a los académicos y voces ciudadanas que participaron en un ejercicio para implementar una reforma de transparencia en Jalisco.

"Tampoco se consideró el trabajo de este grupo de especialistas y académicos que incluso presentaron una propuesta de reforma. Ese dejar de lado, ese no atender a las voces ciudadanas que el propio gobierno había convocado", comentó.

Cuestionó que el dictamen aprobado primero por la comisión y luego votado en el pleno no tenga un plan de transición, es decir el dictamen sólo establece pasar el derecho al acceso a la información a la Contraloría y a los órganos de control de los entes públicos.

"Pero ¿qué va a pasar con los casi 8 mil recursos pendientes de resolución que hay actualmente en el ITEI, cómo los va a tramitar la Contraloría si todavía no hay una legislación secundaria, no hubiera sido mejor extender la vida práctica del ITEI?, entonces no hay un plan de transición, no se dice qué va a pasar con los trabajadores del ITEI", cuestionó.

Para Jesús Ibarra la desaparición del ITEI afectará a la sociedad y los medios de comunicación porque ahora habrá un derecho a la información atomizado donde cada órgano interno de control responderá a las peticiones de información como juez y parte.

"Va a afectar especialmente a los medios de comunicación, pero también a la sociedad en cuanto a la calidad de información, lo que a la gente le interesa, qué presupuesto se recibe, no está", concluyó.

Augusto Chacón, director de la asociación civil Jalisco Cómo Vamos, lamentó la desaparición de este organismo que fue pionero en transparencia a nivel nacional y no está desapareciendo de la mejor manera.

"Sabemos que es una imposición del Gobierno de la República, que por ser una reforma general el ITEI estaba condenado a desaparecer, pero así como con la Reforma Judicial nos toca como Jalisco mirar para adelante y sacar lo mejor que se pueda, pero creo que no es el caso del ITEI", lamentó.

Chacón dijo que ahora se tiene que garantizar cómo será la tutela del derecho a la información y dejar en claro en manos de quién estará la protección de datos personales.

El especialista reconoció que el ITEI funcionaba adecuadamente y estaba mejor que en muchos otros estados, aunque era perfectible.

"El ITEI hizo su trabajo siempre de cara a la ciudadanía, tuvo un consejo ciudadano que era actuante, incluso aprobaba el presupuesto donde pocas organizaciones del gobierno tenía una interacción tan buena con la sociedad, hay una inercia muy buena en la administración pública respeto a la transparencia", comentó.

Entre los puntos en contra dijo que al ITEI le faltó llegar a más público porque era un asunto para consumo de académicos, informados y periodistas.

"Necesitábamos que esa transparencia llegara a la gente común y corriente, cosa que es muy difícil, sin embargo ahí estaba, además de impulsar la transparencia proactiva es decir lo que las propias instancias podrían hacer demás y no sujetarse a la que la ley los obliga", concluyó.

Augusto Valencia, primer presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), reconoció que era necesario un límite de existencia de este tipo de organismos a nivel nacional, pero debe realizarse de una forma correcta y ordenada.

"Creo que el haber tomado una decisión de desaparecerlos sin un diagnóstico fue una decisión apresurada, tendría que haberse dado un diagnóstico de resultados, de avances, retrocesos y retos y a partir de ahí hacer un diseño y una política pública de apertura de la información", explicó.

Comentó que con el paso del tiempo los organismos de transparencia a nivel nacional como el ITEI pasaron a una lógica de intereses y se convierten en una especie de botín político dejando por un lado la promoción de la cultura de acceso y derecho a la información.

"Fue una de las tareas donde poco se invirtió no sólo en Jalisco sino a nivel nacional".

Además dijo que hubo muchos abusos en diversas partes de la república en el gasto público, en la elección de los titulares y consejeros.

"El propio Instituto Federal de Acceso a la Información tuvo un crecimiento muy desmedido, con sueldos y prestaciones que no podían mantenerse a lo largo del tiempo y esos organismos cuando van creciendo y el derecho al acceso de la información no va a avanzando quiere decir que algo no hicimos bien", concluyó.

El especialista dijo que los puntos a favor del ITEI fue el haber iniciado como un organismo autónomo que le daba fortaleza, tenía un esquema de sanciones muy riguroso. La parte negativa o puntos en contra son que las modificaciones que se hicieron al ITEI en armonía a la legislación federal y eso provocó un retroceso, además se volvió una institución de acompañamiento con atribuciones muy disminuidas prácticamente de consulta.

Finalmente dijo que si no hubo una disminución en la percepción de la corrupción refleja que no hubo resultados favorables por lo que se debe replantear la forma en cómo los ciudadanos acceden a la información.

"Los países avanzados no requieren instituto de transparencia, son prácticas que las propias instituciones tienen y modelos de sanción internas que si algún funcionario no entrega información o no informa cómo tomó una decisión se le sanciona", concluyó.

YC