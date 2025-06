Descarta Frangie desmantelar el área de transparencia en Zapopan

Aunque aún no conoce cuáles serán las nuevas funciones de la Contraloría de Estado y de qué manera sustituirá al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos (Itei), el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, descartó desmantelar el área de transparencia del Ayuntamiento y calificó la eliminación del Instituto como una “tristeza”.

“No sé cuáles vayan a ser las reglas, parece que pasa a Contraloría del Estado, pero decirles que en Zapopan vamos a seguir dando información a toda la gente que nos pida vía Contraloría. No voy a desmantelar el área de transparencia porque es un gran equipo. Ese equipo se quedará y se unirá junto con Contraloría para poderle dar contestación a la ciudadanía”, comentó.

El alcalde lamentó la desaparición del Itei, un organismo independiente y descentralizado que vigilaba el actuar de las autoridades en materia de transparencia y acceso a la información, pero reconoció que el dictamen aprobado ayer en el Congreso de Jalisco fue en respuesta a la reforma aprobada a nivel federal.

“Ahora ya no vamos a ser medidos. Ya no sé si vaya la Contraloría del Estado a tener mediciones, quién cumplió, quién no cumplió, pero es una tristeza. Es opacidad de las cosas, el querer esconder. No le veo ni razón de haberlo desaparecido […]. (En Zapopan) vamos a seguir contestando como hasta la fecha, para nosotros no cambia. Cambia la autoridad, cambia otra dependencia, pero el seguimiento lo vamos a seguir dando”, añadió.

El área de transparencia del Ayuntamiento de Zapopan cuenta con 16 trabajadores. Frangie Saade pidió que se esclarezcan las reglas de operación para conocer si esta dependencia pasara a la Contraloría del Estado, a la del municipio o si se creará un organismo desconcentrado que garantice el acceso a la información.

“Este tipo de cosas sí son dolorosas porque son organismos que ya tenían muchísimos años, que lo están desapareciendo para volverse un país autoritario. Que la gente no pueda denunciar los casos, sobre todo de abuso o casos de corrupción, que queden ahí en el olvido. No sé cuál haya sido la función, pero no es el gasto. Muchas veces dicen ‘es que nos cuesta esto tener el Itei’. No señores, el beneficio es mucho más grande de lo que nos pueda costar”, finalizó.

Te puede interesar: Desplegarán operativos para reducir velocidad de correlones

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS