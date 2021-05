El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) modificó su proyección de áreas beneficiadas con la entrada en operación del acuaférico y aumentó de 10 a 17 las colonias en las que afirma regularizarán el abasto de agua, con la obra para distribuir el líquido.

El pasado lunes 10 de mayo en un comunicado, se informó que la puesta en marcha del sistema de distribución provocaría flujo constante de agua en las colonias Alcázar Oriente, Puerta del Roble, Puerta Aqua, Puerta Plata, Royal Country, Santa Isabel, Real San Bernardo, San Bernardo, Jardines Universidad y El Coto.

La versión oficial cambió luego de que EL INFORMADOR documentó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la decena de colonias, donde se dijo en un primer momento que regularizaron el servicio, viven cinco mil 500 personas; lo que representa 1.1% del casi medio millón de pobladores afectados por la falta de agua en 159 colonias de la ciudad.

En una ficha informativa emitida, se modificó el primer informe y refirieron que el beneficio no se circunscribe a la decena de colonias que enlistaron, sino que serían 17 las beneficiadas; sumaron a San Juan de Ocotán, Puerta del Bosque, Las Ceibas, Abadía Residencial, Villa La Cima, Alcázar Poniente y Bosque de los Lagos. Aseveraron que, con la entrada en operación del acuaférico, mejoró la distribución y presión de agua en las colonias del poniente y norponiente del Área Metropolitana de Guadalajara. Presumieron una reducción del 20% en las colonias afectadas con el avance del plan de suministro rotatorio y la implementación de acciones complementarias, aunque no precisaron la población que ya no tendrá desabasto.

Previo a publicar la nota “Acuaférico soluciona abasto sólo a 1 de cada 100”, este medio solicitó entrevista al Siapa, pero no atendieron la petición.

Acuaférico soluciona abasto sólo a 1 de cada 100

Según el Gobierno de Jalisco, a pesar del estiaje, actualmente el 96% de la ciudad (1,800 colonias) tiene suministro de agua regular. Reiteraron que nunca antes el Estado había vivido una sequía de esta magnitud, que ha provocado bajos niveles en la presa Calderón; además de que durante abril y mayo incrementa 12% el consumo de agua en la ciudad, respecto a marzo, debido al aumento de la temperatura.

LS