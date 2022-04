El dueño de una taquería, Gonzalo Urteaga Belloso, de 79 años, expuso que no está en contra de las obras de mantenimiento del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), pero que avisen con anticipación a la ciudadanía que no se tendrá agua. “Desde el jueves que no cuento con el servicio. He estado usando agua de garrafón para lavar la verdura y también para preparar algunos alimentos en casa. La verdad es que a todos nos pega bastante cuando nos quedamos sin agua”.

Adrián López, dueño de una tienda de abarrotes, añadió que desde el viernes no tienen el líquido. “Y las autoridades no nos avisaron nada. En el negocio estamos acarreando agua en cubetas para poder lavarnos las manos y utilizar el sanitario”, comentó.

Gonzalo, dueño de una taquería, utiliza agua de garrafones. EL INFORMADOR/A. Camacho

Mientras que la empleada de una panadería, Isela García González, dijo que desde el miércoles empezó la escasez de agua en su establecimiento.

“Ya es sábado (ayer) y se nos está acabando el agua. Yo no estoy segura si el servicio se va a restablecer pronto; ya en mi casa sufrimos las consecuencias, porque no hemos podido lavar ropa ni siquiera los trastes”. Algunos negocios de lavanderías en Analco tuvieron que cerrar por la falta de agua.

Aunque el SIAPA avisó sobre cortes de agua el pasado jueves y viernes, a diferencia de otros años, no detalló cuáles serían las colonias afectadas.

Lavanderías de Analco no pudieron operar por la falta del líquido. EL INFORMADOR/A. Camacho

No dan lista de colonias

Aunque se le preguntó al área de comunicación social de la Secretaría de Gestión Integral del Agua cuáles colonias seguirían sin servicio el día de hoy, esta dependencia, en coordinación con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, dijo que no tenía el listado, y solamente refirió que los trabajos de mantenimiento ya habían terminado.

“El servicio en las colonias se irá recuperando paulatinamente y comenzó a partir de las primeras horas del sábado 16 abril, continuando el domingo 17 (hoy) y se estima que culmine la recuperación en su totalidad hasta el martes 19 de abril. En caso de que se presenten faltas de agua después de ese periodo, puede tratarse de casos muy puntuales derivados de tomas domiciliarias tapadas o regulación en válvulas de la colonia”. Para mayores informes, ponen a disposición de los usuarios el número 33-3668-2482 con 20 líneas abiertas.