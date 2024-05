Ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que indica que este fin de semana subirán las temperaturas debido a la segunda ola de calor de la temporada, una de las preguntas que más se hace es la de cuánta agua se debe beber al día para evitar la deshidratación. Es sabido que con el aumento en los termómetros pueden presentarse problemas de salud derivados de los efectos del calor, por lo que es pertinente tomar los suficientes líquidos y evitar riesgos.

No es que haya una cantidad oficial de agua para beber al día, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que los hombres deben beber unos 3 litros al día, mientras que las mujeres alrededor de 2.7 litros.

Cuando está presente una ola de calor, la recomendación de la cantidad de agua que se debe beber no cambia, pero sí se insiste en no dejar de ingerir los líquidos. Cuando hay deficiencia en el cuerpo puede presentarse deshidratación, la cual, de no ser tratada, puede llevar a problemas de salud graves e incluso a la muerte.

¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación?

Las señales en el cuerpo que indican que se sufre deshidratación son, de acuerdo con Mayo Clinic:

En niños: boca seca, llanto sin lágrimas, no orinar por tres horas, ojos y mejillas hundidos, zona blanda en la parte superior de la cabeza hundida, irritabilidad.

boca seca, llanto sin lágrimas, no orinar por tres horas, ojos y mejillas hundidos, zona blanda en la parte superior de la cabeza hundida, irritabilidad. En adultos: sed excesiva, orinar con menos frecuencia, orina de color oscuro, fatiga, mareos, confusión, boca y piel seca.

