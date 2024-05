Imelda Chávez vive en San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga. Para llegar a su oficina a las 08:00 horas, ubicada en la zona de la Glorieta Colón, en Guadalajara, debe salir de su casa a las 06:45. Cuenta que si se retrasa 10 minutos, el tráfico de Avenida López Mateos asfixiará su traslado.

“Nunca hago menos de una hora a ningún lugar que sea pasando la Glorieta de los Caballos o la Glorieta Minerva, lo tengo bien medido ya. Es un estrés manejar porque justo tengo que salir en las horas donde todo mundo quiere entrar a la ciudad. De regreso es igual, si salgo a las seis llegaré a mi casa pasadas de las siete, nunca antes”.

En la ciudad, el tráfico es cada vez más lento. Si bien en 2018 la velocidad promedio en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) era de 23.5 kilómetros por hora, la información más reciente de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) indica que bajó a 22 kilómetros por hora.

Con el objetivo de que haya un mayor flujo en avenidas principales, la Secretaría de Transporte (Setran) del Gobierno de Jalisco anunció la colocación de semáforos inteligentes en vías como López Mateos.

Sin embargo, usuarios de las redes sociales que fueron consultados por esta casa editorial señalaron que no ayudan para mejorar sus recorridos.

“Nunca planean y todo son ocurrencias. Dejaron crecer la ciudad y no hay manera de movilizarse decentemente”, dijo Tania.

El escuadrón “Ocelotes” fue otra medida que se puso en marcha en López Mateos. Estos elementos de la Policía Vial estarían ayudando a liberar el tráfico ante choques o descomposturas de autos en plena avenida, algo que ocurre de forma recurrente.

“Cuando empezaron a trabajar yo hasta veía cómo ayudaban a mover los vehículos, pero hoy ni siquiera están en los módulos (porque están multando)”, añadió Imelda.

Otras arterias que presentan esta problemática, según los ciudadanos, son Lázaro Cárdenas, Vallarta, Aviación, Periférico, Acueducto, Patria y Américas, además de las carreteras a Nogales y a Chapala.

En contraparte, en Avenida Enrique Díaz de León los automotores avanzan de manera constante gracias a la correcta sincronización de los semáforos.

Otro ejemplo es Avenida Federalismo, donde no circula el transporte público en ciertos tramos y es constante la presencia de agentes de tránsito.

“Lo que nosotros creemos que hace la diferencia en este tipo de vías es que existe un ordenamiento del tráfico, que significa que los carriles están bien definidos. Otro ejemplo muy bueno es la Calzada Independencia, donde, simple y sencillamente no te puedes estacionar y todo el mundo lo sabe y nadie lo hace, entonces eso hace que sea más fluida la circulación”, dijo Ollín Monroy, activista y especialista en materia de movilidad.

El experto lamentó que en la zona metropolitana el volumen de automóviles ha crecido desmedidamente.

“Ante ello no hay una avenida que pueda aguantar más allá de su capacidad física. Lo que se tiene que hacer es reacomodar, como en Avenida Hidalgo: se hicieron los carriles más angostos, el caos vial sigue siendo el mismo que estaba antes, pero ahora hay un espacio en el que las personas que van en transporte público, que son la mayoría, o en bicicleta, pues pueden hacerlo con mayor fluidez y con mayor seguridad”, explicó el también miembro del Observatorio Ciudadano de Movilidad.

Según la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento tapatío, el BusBici, que recorre nueve kilómetros de Hidalgo, ha logrado disminuir los tiempos de traslado de los pasajeros, que pasaron de 26 a 16 minutos.

En febrero pasado, este medio publicó que las personas siguen optando por el auto pese a que el Gobierno estatal implementó la reingeniería de las rutas de transporte público en López Mateos, impulsó la renovación de camiones y puso en marcha la Línea 3 del Tren Ligero y el Peribús.

De acuerdo con la plataforma MIDE Jalisco, que está a cargo del Ejecutivo estatal, si bien en 2020 el 27.6% de la población de la ZMG usaba su auto para trasladarse, en 2023 la cifra se incrementó a 33 por ciento.

Mario Córdova, quien es académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), acentuó que los planes impulsados por las autoridades de los diferentes niveles en materia de transporte público son una clase de “paliativo” para enfrentar el problema de los atorones viales, pues se han llevado a cabo “de manera poco integrada en relación con la reducción del uso del automóvil particular”.

Propuestas de los candidatos para mejorar la movilidad en la ciudad

Claudia Delgadillo

Creación de Línea 5 del Tren Ligero.

Expansión de Líneas del Tren Ligero existentes.

Proyecto de solución al tráfico de López Mateos.

Laura Haro

Generar la Línea 5 del Tren Ligero.

Regresar a los policías viales a las calles.

Buscar agilizar López Mateos.

Pablo Lemus

Construcción de la Línea 5 del Tren Ligero.

Ampliación de Líneas 1 y 3 del Tren Ligero.

Ampliación de López Mateos a seis carriles.

Más Tren Ligero y agilizar López Mateos, prioridades de candidatos

No es de cuestionarse que moverse en la Zona Metropolitana de Guadalajara es una de las principales problemáticas que enfrenta la sociedad, y ante la cual las autoridades estatales están obligadas a actuar generando propuestas que agilicen las vías de la ciudad e impulsen una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Por ejemplo, en materia de Transporte Público, mientras la encuesta presentada a inicios de mes revelaba que los usuarios del transporte público en la metrópoli otorgaban una calificación general de 8.1 al transporte público, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) dada a conocer en marzo pasado reveló que apenas 45.1% de los usuarios se sentían satisfechos con el servicio.

Además, sólo dos de cada cinco personas encuestadas consideraron que las unidades se encuentran en buen estado, limpias y funcionales. Sólo 39% consideró que el tiempo que pasa entre una unidad es poco.

Otro dato que muestra la situación actual de la ciudad es que la velocidad promedio disminuyó los últimos años, al pasar de 23.5 kilómetros en 2018 a aproximadamente 22 kilómetros en 2022, el dato más reciente disponible brindado por la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), lo cual quiere decir que el tráfico cada vez es más lento.

En este sentido los candidatos a la gubernatura de Jalisco han comenzado a presentar sus propuestas para mejorar la movilidad en la ciudad a través de la infraestructura y otras estrategias que prometen cumplir de llegar al cargo tras la elección de 2018.

Una de las propuestas en las que coinciden las candidaturas es mejorar la situación de la Avenida López Mateos, una de las más conflictivas en materia de tráfico por los miles de vehículos particulares y de carga que se mueven, por hora, en ella, diariamente.

Tienen proyectos

Por ejemplo, el candidato por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, afirmó que se buscará la ampliación de un carril de la Avenida López Mateos a seis carriles desde el kilómetro 40 a las Plazas Outlet para agilizar el paso, principalmente, de los camiones de carga, además de comprometerse con la ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero hasta San Agustín, para beneficiar a municipios como Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

Por su parte, la candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, Claudia Delgadillo, se comprometió a generar un proyecto de solución integral para la Avenida López Mateos que verdaderamente funcione “y no se quede en el papel” a través de la ampliación del ingreso a esta vía por el Sur de la ciudad, además de construir “una línea alta que irá desde las Plazas Outlet hasta la glorieta Colón”.

Laura Haro, de la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco”, señaló que apostará por encontrar vías alternas por las cuales se pueda redirigir el tráfico que hoy congestiona López Mateos, incluso previendo que se puedan requerir derechos de vía por parte de la Federación, pero siempre acompañado de la mano de los especialistas.

Otro de los puntos en los que coinciden es continuar extendiendo la operación del Tren Ligero. En este sentido, Pablo Lemus dijo que, en caso de ganar la elección, apostará por la construcción de la Línea 5, la cual correrá del municipio de El Salto hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara yendo en paralelo de la carretera a Chapala hasta llegar a Tlaquepaque, y posteriormente hasta el Agua Azul, para continuar hacia la Avenida Agustín Yáñez.

Así alcanzará la Avenida Mariano Otero, posteriormente llegará a la Zona de la Minerva hasta llegar al Estadio Akron, todo, por el derecho de vía de Ferromex, y será construida bajo esquema de Inversión Público Privada, tal como se construye actualmente la Línea 4, previendo que sean necesarios 13 mil 300 millones de pesos para hacerlo posible. El proyecto contempla además mejorar los entornos para el aprovechamiento del espacio público.

Claudia Delgadillo ha señalado que de ganar la elección apostará por asegurar recursos, con la Federación, para la creación de dos nuevas líneas del Tren Ligero: la Línea 5 que iría desde la nueva Central Camionera hasta el estadio Akron, corriendo por sobre la Avenida Lázaro Cárdenas con un trayecto de 25 km y un recorrido máximo de 36 minutos, así como la Línea 6, que iría desde la Expo Guadalajara hasta el Aeropuerto.

Por último y en esta vía Laura Haro, ha adelantado que su apuesta será en el sentido de ampliar la Línea 3 del Tren Ligero tanto hacia la zona de Tesistán, en el Norte de Zapopan, como hacia Tonalá, después de la estación Nueva Central Camionera, sobre todo, dijo que lo principal será impulsar la Línea 5 del Tren Ligero, del Aeropuerto Internacional de Guadalajara al Centro Tapatío en dos vías posibles: una por la Carretera Chapala y una por detrás del aeropuerto, intentando conectar por la Avenida González Gallo hacia el Agua Azul y de ahí al Centro de Guadalajara.

Los tres candidatos a la gubernatura coinciden en impulsar más líneas del Tren Ligero. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Pablo Lemus

La construcción de la Línea 5 del Tren Ligero, con 30 kilómetros de longitud y una inversión de 13 mil 300 millones, operada con trenes eléctricos y que aprovechará el derecho de vía existente del tren de Ferromex para conectar a los municipios de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. Será concluida antes del mundial.

La ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero hasta San Agustín, para beneficiar a municipios como Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, como factor clave en la reducción del tráfico en la Avenida López Mateos.

La ampliación de la Línea 3 del Tren Ligero hasta Tesistán, Zapopan, conectando mediante un sistema de BRT a Valle de los Molinos.

La ampliación de la Avenida López Mateos a seis carriles desde el kilómetro 40 hasta las Plazas Outlet.

La construcción de 919 kilómetros de nuevas carreteras estatales, como la que conectará a San Martín de Bolaños con Tequila.

Claudia Delgadillo

Asegurar recursos, con la Federación, para la creación de dos nuevas líneas del Tren Ligero: la Línea 5 que iría desde la nueva Central Camionera hasta el Estadio Akron, corriendo por la Avenida Lázaro Cárdenas con un trayecto de 25 kilómetros y un recorrido máximo de 36 minutos, así como la Línea 6, que irá desde la Expo Guadalajara hasta el Aeropuerto.

La expansión de las líneas de tren ya existentes hasta llegar a la Mesa Colorada, al Centro de Tonalá y al pueblo de Tesistán, luego de revisar los estudios técnicos “y lo que se necesite”.

Crearán un Sistema Integral de Movilidad Urbana Metropolitana con transporte público sustentable, movilidad activa, gestión inteligente de tránsito y uso racional de autos privados.

Generar un proyecto de solución integral para López Mateos a través de la ampliación del ingreso a esta vía por el Sur de la ciudad, además de construir “una línea alta que irá desde las Plazas Outlet hasta la glorieta Colón”.

Laura Haro

La ampliación de la Línea 3 del Tren Ligero tanto hacia la zona de Tesistán, en el Norte de Zapopan, como hacia Tonalá, después de la estación Nueva Central Camionera.

La implementación de la Línea 5 del Tren Ligero del Aeropuerto de Guadalajara al centro tapatío en dos vías posibles: por la Carretera a Chapala o “por detrás del Aeropuerto”, conectando con González Gallo hasta hacer conexión con el primer cuadro de la ciudad.

Regresar a las y los policías viales a las calles de la ZMG, “con funciones y tareas particulares”, sin especificar cuáles serían estas.

Escalonar horarios de entrada y salida en los trabajos a fin de terminar con el caos vial de López Mateos, pero también de la ZMG.

Buscar vías alternas para agilizar López Mateos, aún si se requiere solicitar derechos de vía a la Federación.

Voz del experto

Rafael Bravo, integrante del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana.

Falta profundizar en las propuestas de movilidad

Para Rafael Bravo, integrante del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana, si bien hay propuestas hechas por candidatos que pueden considerarse como importantes para mejorar la movilidad en la ciudad, todavía falta que los aspirantes puedan profundizar más en ellas, pues algunas carecen de sustento para llevarse a cabo.

Por ejemplo, en el caso de la propuesta de Claudia Delgadillo y Pablo Lemus, de ampliar el Tren Ligero a Tesistán, indicó que es positiva en la medida de que la ciudad ha crecido en demasía para esta zona de Zapopan, sin embargo, explicó que, sin los estudios previos, sustento técnico o previsiones de presupuesto, existe el riesgo de que se trate sólo de una medida populista por atraer los votos de las y los habitantes de esta y de comunidades cercanas.

Sobre la propuesta de Pablo Lemus de ampliar la Avenida López Mateos con un carril más, dijo que esta solución si bien es posible es inviable, puesto que tener más carriles no hará que se tenga menos tráfico, sino que solamente se extienda, pues además “la ciudad seguirá sumando coches día con día”.

Dijo, una mejor propuesta es la que habla sobre extender el Tren Ligero a San Agustín, puesto que esta correría por otra arteria, pero a la par de López Mateos, acercando a las personas a sus destinos y conectando el Sur de la ciudad.

Sobre la L5 al Estadio Akron prefirió no opinar hasta conocer más detalles sobre el proyecto para conocer su propuesta técnica.

En el caso particular de Claudia Delgadillo, indicó que si bien es positivo pensar en construir un transporte público sobre Lázaro Cárdenas, es necesario que se presenten los estudios que otorguen no solo la viabilidad técnica al proyecto, sino también una opción para tener un tráfico ordenado mientras este se construye, para evitar colapsar más esta arteria de la ciudad.

En el caso de Laura Haro el especialista criticó su propuesta en materia de “escalonar horarios de entrada y salida de los trabajos”, puesto que esto también tendría que mover otras cuestiones como escuelas o servicios, para lo cual no está preparada la ciudad.

“Esto implicaría mover los horarios de los centros escolares, de la vida de las personas. Necesitaríamos convertirnos en una ciudad con una vida de 24 horas, pero considero que todavía no tenemos esa madurez como ciudad para tener vida de esta manera. Seguimos siendo una zona metropolitana más pequeña en comparación con esto”, dijo.

Además, Rafael Bravo lamentó que ninguna de las candidaturas esté dando propuestas en materia de movilidad al interior del Estado más allá de hablar sobre la construcción o rehabilitación de carreteras, sino más bien, enfocándose al transporte público, puesto que el servicio rural, por ejemplo, es aun más complicado que el de las ciudades medias.

Voz del experto

Yeriel Salcedo, encargado del Proyecto Derecho a la Ciudad Sustentable del ITESO.

Llama a que cumplan sus propuestas

Por su parte para Yeriel Salcedo, académico del ITESO y encargado del Proyecto Derecho a la Ciudad Sustentable de esta casa de Estudios, consideró que destacó que es importante reconocer que todas las candidaturas están en disposición de ampliar el Tren Ligero en sus distintas vías (L3, L4 y L5), sin embargo, señaló, es muy importante que sus propuestas no queden en palabras o en papel, y que realmente se comprometan a hacerlo en caso de llegar al puesto.

También dijo, es necesario que expliquen de dónde saldrá el dinero o cuáles serán las figuras con las cuales pretenden hacer estas obras, ya que es bien sabido que hacer un sólo kilómetro de línea de tren es muy costoso.

“Algo muy importante y de lo cual no han tocado el tema, incluso a nivel municipal, es el considerar hacer nuevos diagnósticos sobre la movilidad, porque lo que es urgente es que en la ciudad tengamos un diagnóstico integral de la movilidad de toda la zona metropolitana. Lo único que tenemos es el plan maestro de movilidad no motorizada del 2009, un plan integral de movilidad del 2011, algunas actualizaciones de esos planes del 2012 y 2014. Entonces esos ya son planes muy viejos, han pasado muchas cosas en la ciudad, ha cambiado mucho en todos estos años y creo que es relevante, antes incluso de poner en la mesa lo que pasa en López Mateos, es que tengamos un diagnóstico integral de toda la ciudad, partiendo de los orígenes y destinos de las personas, del cual el Imeplan no nos ha dado resultados, pues a partir de ello conoceremos realmente cómo se mueve la gente y proponer con base en esas necesidades”, destacó el académico.

CT