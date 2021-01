Coprisjal identifica fallas en dos asilos de la Metrópoli; suspende operaciones en uno de ellos

Con la finalidad de garantizar que los asilos cumplan con las acciones necesarias para garantizar que existen medidas preventivas ante posibles contagios de COVID-19, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) informó que realizó un operativo de supervisión en 43 asilos de la Entidad.

De los 193 asilos que se tienen registrados en el padrón, informó la Coprisjal, hasta ahora se han realizado visitas de verificación sanitaria en 43 de ellos. De los establecimientos visitados, se encontraron fallas en la Casa de Descanso José Vicente A.C. y en Prodignidad Humana A.C.

En el primero de ellos, ubicado en Puerto Guaymas 19 en Zapopan, se determinó la suspensión parcial de trabajos y servicios, “debido a que se identificaron irregularidades que representaban un riesgo latente para los internos, así como para el personal que labora en este recinto”, dijo la Coprisjal.

Dentro de las principales fallas detectadas en la esta casa de descanso destacó que el tapete desinfectante no contenía desinfectante, no contaban con termómetro digital, el filtro sanitario no tenía gel antibacterial, no contaban con toallas desechables para el secado de las manos y el equipo de protección para el personal estaba incompleto.

Además, dijo la dependencia, se detectó que no contaban con un programa de limpieza, carecían de manteles y manteletas de papel, no se acreditó el perfil profesional médico y de enfermería, no contaba con reportes epidemiológicos de los casos positivos a COVID-19 y el Aviso de Responsable Sanitario no estaba actualizado.

Finalmente, se observó que el Asilo José Vicente no tenía el personal médico suficiente para la población que alberga, ya que solo cuentan con un médico y tres enfermeras para 34 usuarios.

Por su parte, en el asilo Prodignidad Humana A.C. se detectó que no se contaba con un programa de limpieza y mantenimiento, “lo cual no pone en riesgo latente ni a los usuarios, ni al personal que labora en él, por lo que se les brindó un plazo para corregir esta falla”, indicó la Coprisjal.

De acuerdo con la dependencia, desde el año pasado fortaleció el programa de vigilancia sanitaria a asilos, para verificar las condiciones bajo las cuales operan estos establecimientos ante la pandemia “dado que las personas mayores son uno de los grupos más vulnerables ante la enfermedad”.

El objetivo, dijo, es detectar cualquier falla en las 13 Regiones Sanitarias del Estado que pueda representar un riesgo a la salud pública de los internos y el personal operativo. “La Coprisjal continúa con la revisión de asilos en el Estado e informará los resultados de las visitas de verificación sanitaria realizadas en 2021 durante los próximos días”, añadió la Corpisjal.

Por último, se instó a los propietarios o administradores de estos establecimientos a acudir a la dependencia ante cualquier duda sobre la aplicación de los protocolos sanitarios frente a la pandemia por COVID-19, los cuales también se pueden consultar aquí.

Operativo Procuraduría Social para revisión de asilos

A través de su área de visitaduría se realiza un operativo en el que se revisa que los albergues trabajen y cumplan con la norma NOM 031 y la Ley de Operación de Albergues, que analiza, entre otros puntos, qué tipo de seguridad social tiene cada albergado y que se cuente con expediente clínico de cada uno de ellos. La Procuraduría Social entrevista a los encargados de cada asilo para informar si tienen algún brote por COVID-19 y posterior a ello levanta un reporte que se pasa a Coprisjal para que ellos corroboren y tomen las medidas correspondientes y se dé seguimiento a los reportes.

Como parte de sus actividades la Procuraduría Social realiza visitas de supervisión a los Centros de asistencia a personas mayores y en caso de encontrar alguna irregularidad dar aviso a las autoridades correspondientes como Coprisjal, SSAS, Protección Civil municipal o estatal y en caso de falta de licencia a autoridades municipales o en caso de algún delito a la Fiscalía del Estado o ala Fiscalía General de la República, según sea el caso.

