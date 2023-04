La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que autoridades y dependencias realizarán estas acciones preventivas como respuesta al Plan de Respuestas ante Emergencias y Contingencias Atmosféricas vigentes:

Informar a la población sobre la calidad del aire de manera permanente.

Emitir recomendaciones a la población para minimizar las actividades al aire libre, principalmente en escuelas, parques y jardines.

Minimizar las actividades al aire libre (deportivas, cívicas, de recreo u otras), en los centros escolares de los diferentes niveles educativos y guarderías de la zona de afectación. Recomendar a los grupos vulnerables (niñez, personas adultas mayores y con problemas respiratorios y cardiovasculares).

Notificar la activación de protocolos de respuesta a las fuentes fijas de emisiones a la atmósfera de acuerdo a su jurisdicción.

Las autoridades locales intensificarán la vigilancia para evitar incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas y reforzar el combate de incendios activos.

Agilizar el tráfico de vehículos en los cruceros y tramos de mayor flujo vehicular.

Recomendar a la población la reducción del uso de vehículos particulares.

¿Dónde consulto la calidad del aire?

Finalmente se invita a la ciudadanía a consultar la calidad del aire en tiempo real en el sitio: gobjal.mx/calidadaire y a través de la cuenta de Twitter @AireySaludAMG.

Se hace un llamado a la ciudadanía para reportar incendios forestales al 33 36 36 82 52 (Centro Estatal de Manejo del Fuego) / 800 737 00 00 / 911. El seguimiento al combate de los incendios se puede consultar en la cuenta de Twitter @SemadetJal.

Pantallas informativas no funcionan

Aunque este año aumentaron los días con mala calidad de aire y crecieron al doble los episodios de precontingencias y contingencias atmosféricas en la ciudad, los que no tienen redes sociales o internet no pueden enterarse de ello, ya que este medio constató que las siete pantallas informativas no están en operación.

Estas se ubican en Loma Dorada, Zapopan Centro, Miravalle, glorieta del Charro, plaza del Sol, Santa Fe y glorieta La Normal. Esto impide que las personas puedan tomar decisiones para contribuir en bajar las emisiones contaminantes o protegerse de ellas.

FS