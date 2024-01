Tras las celebraciones por el Año Nuevo, los índices de polución se dispararon en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Por la alta cantidad de contaminantes emitidos, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del Gobierno de Jalisco activó una contingencia atmosférica y tres precontingencias.

El primer caso se documentó en Las Pintas, en el municipio de El Salto. Por dos horas consecutivas la estación de monitoreo de aquella zona registró 150 puntos IMECA (Índice Metropolitano de Calidad del Aire), razón por la que la Semadet decretó la fase 1 de contingencia atmosférica cerca de las 13:00 horas.

Se detectaron partículas PM10, que son dañinas para la salud de la población. Éstas se incrementaron por el uso de pirotecnia, encendido de fogatas (hubo 366 en la ciudad) y otras actividades relacionadas con la celebración del Año Nuevo.

Además, la Semadet también activó precontingencias atmosféricas en las zonas de Miravalle, en los límites entre Tlaquepaque y Guadalajara; en el Centro del municipio tapatío y en el primer cuadro de Tlaquepaque debido a la alta cantidad de contaminantes registrados.

Según las estaciones de monitoreo de la ciudad, ayer las estadísticas alcanzaron cifras de hasta 135 puntos IMECA en Guadalajara Centro, 124 en la zona de Miravalle y 123 en San Pedro Tlaquepaque.

Hasta el cierre de esta edición, la mala calidad del aire se mantenía en Guadalajara, Tlaquepaque, Loma Dorada, Miravalle y Las Pintas. Sólo en las estaciones de Vallarta y Las Águilas se reportaba como aceptable.

En la red de monitoreo ambiental, que se actualiza en el sitio de internet de la Semadet, hay tres estaciones sin funcionar debido a que se encuentran en mantenimiento, estas son las de Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga; Oblatos, en Guadalajara, y Atemajac, en Zapopan, estas últimas están en dicha situación desde el año 2022.

Un total de 634 fogatas fueron apagadas en Jalisco

Un total de 634 fogatas fueron apagadas en Jalisco por las autoridades de los tres niveles de Gobierno, esto durante los festejos de Año Nuevo que comprendieron entre la noche del 31 de diciembre y las primeras horas de ayer, 1 de enero.

De acuerdo con datos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, del total de fogatas apagadas, 366 se registraron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y fue en el municipio de Zapopan donde más reportes de fogatas encendidas se atendieron con un total de 99.

Los reportes se atendieron principalmente en las colonias como Colinas de la Primavera, Marcelino García, Nuevo México, Nextipac, Pinar de la Venta y Venta del Astillero, lugares donde las autoridades acudieron para apagarlas y exhortar a la población a evitar el encendido de fogatas.

En este mismo municipio, la dirección de Protección Civil municipal atendió el incendio en un depósito de composta en la Colonia San Francisco, aunque no hubo registro de personas lesionadas o intoxicadas por el siniestro.

También, en la Colonia San Juan de Ocotán se realizaron dos exhortos por uso de pirotecnia.

En el municipio de Tlaquepaque, el Gobierno municipal informó que se extinguieron 78 fogatas y se hicieron 130 exhortos por uso de pirotecnia.

Hubo también varios incendios atendidos por personal de Bomberos del municipio, ocho de ellos en lotes baldíos, dos siniestros en casa habitación y uno más en un vehículo.

Por otra parte, en la capital del Estado fueron 44 fogatas y 22 incendios atendidos por bomberos de las distintas corporaciones, aunque no se informó en cuáles colonias fueron reportados los incidentes; respecto a exhortos por uso de pirotecnia, el Ayuntamiento de Guadalajara no detalló más cifras.

Respecto a Tlajomulco de Zúñiga, fueron 19 fogatas detectadas en zonas como Quintas del Valle, Prados de La Higuera, Tierra de Esperanza, Los Cántaros, así como las poblaciones Santa Cruz de Las Flores, Santa Cruz de La Loma (Tepetates) y Cruz Vieja.

También se atendieron cuatro incendios en casa habitación, los cuales ocurrieron en los fraccionamientos Hacienda de Los Eucaliptos, Lomas del Mirador, Cuatro Estaciones y Unión del Cuatro; en este municipio también se aseguraron 50 kilogramos de pirotecnia desde el 15 de diciembre hasta la fecha.

En el interior del Estado, el municipio donde más fogatas se detectaron fue en Ciudad Guzmán, lugar en el cual las autoridades atendieron un total de 136 fogatas.

El Gobierno estatal informó que estos operativos se llevaron a cabo en coordinación con las unidades regionales de Protección Civil así como con la Guardia Nacional, el C5 y el Centro Nacional de Inteligencia.

Personal de Protección Civil y Bomberos atendió reportes de fogatas en diferentes puntos de la ZMG, así como exhortaciones a la población. ESPECIAL

Antecedentes

Pese a contingencias, hay estaciones de monitoreo sin funcionar

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó una continencia atmosférica fase 1 en la zona de Las Pintas y precontingencias en Guadalajara y Tlaquepaque, hay tres estaciones de monitoreo que no reportan datos a la dependencia.

Se trata de las estaciones de monitoreo ubicadas en la zona de Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga; Oblatos en Guadalajara y Atemajac, en Zapopan, las cuales no han reportado datos en días recientes, incluso, las últimas dos se encuentran en mantenimiento desde el año 2022.

Esto incide en el registro de contaminantes reportados ante la Semadet, ya que no se da aviso a la población sobre qué medidas preventivas tomar en caso de altos índices de polución ambiental en aquellas zonas.

El investigador de la Universidad de Guadalajara, Hermes Ramírez, lamentó las fallas en el funcionamiento de las estaciones de monitoreo y acusó que se puede exponer a la población a problemas en su salud, incluso de gravedad.

“Aquí el Gobierno debería poner mucho interés porque es un aspecto prioritario para la población, no es posible que solamente tengamos 10 estaciones de monitoreo y que de esas 10, normalmente operen de manera usual la mitad porque las otras tienen problemas, las estamos monitoreando y, por lo tanto, estamos exponiendo a la población a que puedan tener eventos desde muy leves hasta eventos graves en su salud”.

En total, son 10 estaciones de monitoreo de calidad del aire que se encuentran a lo largo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y que recopilan los datos a la Semadet.

La Semadet confirmó que espera aumentar de 10 a 13 estaciones de monitoreo en la ciudad y buscarán que se extiendan a zonas como San Agustín en Tlajomulco de Zúñiga o Tesistán en Zapopan mientras que el tercero aún no se define si es en el sur de la ciudad o también en Zapopan.

Afectaciones

Especial cuidado en población vulnerable

Entre otras afectaciones que genera la contaminación ambiental del aire están las siguientes: reduce la capacidad pulmonar en personas sanas, incremento de probabilidades de aparición de síntomas respiratorios en personas vulnerables o sensibles.

En personas con enfermedades respiratorias y cardíacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física.

Recomendaciones

Emite Semadet consejos por contaminantes atmosféricos

Debido a la mala calidad del aire registrada durante ayer, la Semadet emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones a la salud, principalmente a grupos vulnerables:

Seguir la cuenta de X (antes Twitter) @AireySaludAMG en la que se puede consultar la calidad del aire en tiempo real, esto en el sitio de internet: http://aire.jalisco.gob.mx/ .

. Evitar las actividades al aire libre, recreativas y de ejercicio.

Cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen al interior de los inmuebles.

Tener especial cuidado con niños menores de cinco años, adultos mayores, asmáticos y personas con problemas respiratorios crónicos.

Implementar el uso de cubrebocas si se tiene alguna enfermedad respiratoria.

Quedó estrictamente prohibido cualquier quema o fogata realizada a cielo abierto.

Tomar líquidos en abundancia y evitar fumar.

Disminuir el uso de vehículos automotores durante.

La Semadet pide a la población estar vigilantes de sus cuidados cuando es visible la contaminación ambiental. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Para conocer más sobre recomendaciones

Cuando se habla de calidad del aire, la Semadet toma en cuenta datos para determinar categorías en las que se especifican algunas recomendaciones para la ciudadanía, tanto si hay buena calidad como mala calidad del aire en la ciudad.

Es decir, calidad de aire buena, desde 1 a 50 puntos IMECA, es considerado el ideal para realizar actividades al aire libre, mientras que la calidad de aire regular, van desde los 51 hasta los 100 puntos IMECA, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre, aunque se advierte la posibilidad de presentarse posibles molestias en niños y adultos mayores, así como personas con enfermedades respiratorias.

Respecto a la calidad de aire mala, va desde los 101 hasta los 150 puntos IMECA y en estos datos ya se pueden presentar efectos a la salud, en particular para grupos vulnerables como lo son personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, adultos mayores y niños. La Semadet recomienda evitar actividades al aire libre y acudir al médico si presenta síntomas respiratorios o cardíacos.

La calidad de aire muy mala, va desde 150 a 250 puntos IMECA y se relaciona con mayores efectos adversos a la salud de la población en general, particularmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias como el asma. Se le pide que la población no salga de casa y cierren las ventanas. En caso de presentar síntomas respiratorios o cardiacos, se recomienda acudir al médico.

Respecto a la calidad de aire extremadamente mala, más de 250 puntos IMECA, son los niveles de contaminantes causantes de efectos adversos a la salud de la población en general, en particular los niños y adultos mayores con enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias como el asma. Se recomienda a la población no salir de casa y cerrar las ventanas de su hogar. Puede haber complicaciones graves en los niños y los adultos mayores con enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias. Se pide no usar el automóvil.

Telón de fondo

Cierra 2023 con más episodios de mala calidad del aire

El 2023 cerró con más episodios de mala calidad del aire.

Durante el año pasado, se tuvieron más episodios de mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) respecto a los registrados en el año 2022.

De acuerdo con datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), hubo al menos 52 precontingencias atmosféricas y cuatro contingencias atmosféricas activadas en la ciudad durante el 2023 por mala calidad del aire.

La cifra es superior a la reportada en el año 2022, cuando fueron registradas 42 precontingencias y una contingencia atmosférica.

Entre las contingencias atmosféricas registradas está el pasado 23 de diciembre cuando en la estación de monitoreo de Las Pintas, se registraron 120 puntos IMECA por varias horas; en la misma zona, los días 5 y 13 de enero del año pasado, se activaron contingencias debido a los altos índices de contaminantes, el más alto fue de 174 el primer día.

Este medio publicó que, según el sistema MIDE Jalisco, de enero a noviembre de 2023, es decir, hubo 100 días dentro de la norma conforme el promedio del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), en la ciudad, apenas una tercera parte del total.

La plataforma describe que este indicador muestra el número de días en los cuales la calidad del aire se encontró dentro del intervalo definido entre cero y 100 puntos IMECA para todos los contaminantes. “Es decir, indica el número de días en que la calidad del aire se encuentra entre las categorías de buena y regular”, se puede leer.

Según la plataforma, el año con menos días dentro de la norma, en cuanto a buena calidad del aire, fue el 2019 con un total de 75 mientras que le sigue el 2023 con la cifra antes mencionada.

CT