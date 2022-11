Mientras un grupo de trabajadores se manifestaba frente al Congreso del Estado por los despidos injustificados de personal del Consejo de la Judicatura, el magistrado Daniel Espinoza Licón negó tener responsabilidad en el asunto y dijo que se trata de un tema administrativo entre los consejeros Iván Novia y José de Jesús Becerra.

“Eso es un área de administración, le corresponde al consejero Iván Novia, yo no formo parte de la Comisión y no pasan conmigo. Yo les respeto toda la autonomía e independencia de sus comisiones”, dijo.

El presidente del Poder Judicial del Estado eludió fijar postura luego de que el consejero de la judicatura, José de Jesús Becerra Ramírez, denunció el despido de sus colaboradores y señaló que desde mayo pasado han sido corridos 98 trabajadores identificados con la Universidad de Guadalajara por el conflicto del gobernador con la casa de estudios.

“Desconozco el tema, cada pleno me pasan listas de 800 gentes, si entre esas 800 no se dieron un nombramiento yo desconozco quiénes son, cuáles son sus apellidos, capacidades, si trabajan o no, si tienen base o no; yo desconozco todas esas circunstancias”, planteó.

Apoyados por la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos de Jalisco (Fesijal), un grupo de trabajadores del Consejo de la Judicatura y el consejero Becerra Ramírez se manifestaron frente al Congreso de Jalisco a donde acudió el gobernador y el presidente del Poder Judicial del Estado por la presentación del primer informe de la Legislatura.

Los manifestantes responsabilizaron al gobernador de los despidos.