Congreso de Jalisco: Sin etiquetarlos en presupuesto; morenistas prometen recursos para El Zapotillo y L4

Aunque no los incluyeron en el presupuesto 2022, diputados federales de Morena aseguraron que sí habrá recursos para las obras de la presa El Zapotillo y el inicio de los trabajos de la Línea 4 (L4) del Tren Eléctrico.

En el caso de las acciones para el abasto de agua a Guadalajara, la legisladora Cecilia Márquez Alkadef Cortés, argumentó que será la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quien definirá los montos que aplicará para las obras, en sintonía con la propuesta técnica que se acordó con las comunidades. Respecto a la Línea 4, el diputado Alberto Villa Villegas, insistió en que es un compromiso del Gobierno federal y puso como ejemplo lo sucedido con la Línea 3 en 2020, cuando la administración federal redireccionó fondos para concluirla.

"Yo les puedo asegurar que, aunque no se encuentre etiquetado es un compromiso que se tiene por parte de la Federación con el pueblo de Jalisco y que ese recurso va a llegar para echar andar esa línea, que es un compromiso también del presidente", expuso.

En el anteproyecto de presupuesto, se consideraban seis mil 819 millones de pesos (MDP) para retomar los trabajos en la presa y dos mil 728 MDP para el comienzo de obras de la L4.

Por su parte, Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, reiteró que el gasto federalizado para Jalisco incrementó 5.6%, descontando la inflación y en total le asignaron 116 mil millones de pesos.

Respecto a la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), Pérez Segura justificó la medida y sostuvo que fue por las irregularidades en el ejercicio del gasto. Negó que se abandone a las corporaciones municipales, argumentó que están disponibles el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); además aseveró que la Guardia Nacional refuerza la seguridad en el Estado.

Niegan maltrato presupuestal a la UdeG

Los legisladores morenistas negaron que la administración federal maltrate presupuestalmente a la Universidad de Guadalajara, argumentaron que se ha respetado la aportación marcada en el convenio con el Estado. La diputada Laura Imelda Pérez, que forma parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, recordó que la Federación aporta 6 mil 614 millones de pesos (52% de gasto) con un incremento de 0.35% para el próximo año. Acusó que es el gobierno estatal quien no contempló un recurso extraordinario que años anteriores había asignado.

"El Gobierno federal ha cumplido cabalmente. El Estado, por un convenio que tenía particular con la Universidad, asignaba un recurso extraordinario y este año no lo está asignando. Habrá que preguntarle al gobernador, a la mejor ya no le salieron los acuerdos con la Universidad y dejó de darle ese extraordinario", comentó.

Añadió que en la cuenta pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones por casi la mitad de los recursos asignados a la UdeG que no fueron transparentados.

OA