Industrias de la construcción ven injusto el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022

Incertidumbre e injusto, así consideró la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco, el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2022, ya que el Estado es una de las ocho entidades que menos bolsa recibe para infraestructura.

"Consideramos que es el presupuesto más injusto en la historia de Jalisco"

En rueda prensa en las instalaciones de CMIC en la colonia Americana en Guadalajara, el presidente de la Cámara delegación Jalisco, Carlos del Río Madrigal, señaló que es preocupante, ya que el dinero en infraestructura solamente está etiquetado para la CFE, IMSS, Pemex y para el ISSSTE.

“Hemos hecho un análisis sobre el presupuesto federal aprobado, es el presupuesto mayor en nuestro país con 7 billones 088 mil 250 millones de pesos que se van a invertir el año próximo y también consideramos que es el presupuesto más injusto en la historia de Jalisco, por lo menos en lo que corresponde a infraestructura, ya que solamente tiene etiquetados solamente 799 millones de pesos para Jalisco, de un presupuesto de poco más de 523 mil millones de pesos que es el total en infraestructura, esta bolsa se va el 70% a PEMEX”, dijo.

Del Río señala que la incertidumbre estará en proyectos para la generación de agua como la Presa El Zapotillo hasta el nivel permitido por la federación, la Línea 4 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano y otras obras de impacto social para Jalisco.

“No sabemos, ni cuándo, ni donde, porque no está plasmado en ningún lugar del presupuesto, lo mismo con el tema del agua, transporte público, de carreteras, no hay ninguna certeza, hay expectativa de que llegue alguna inversión a través del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura) o algunas otras bolsas, pero estamos en espera de una buena sorpresa y la realidad es que eso no es lo que nos merecemos los jaliscienses”, señaló.

Del Río Madrigal señala que el panorama para la generación de empleos en obras e Infraestructura también está en duda.

“La realidad con la incertidumbre que hay es imposible hacer una predicción de cuántos empleos se dejan estancados o no, estamos a la buena voluntad de que lleguen estás inversiones, para la El Zapotillo, Línea 4, para carreteras, es probable que tengamos crecimiento, no sabemos si van a llegar o no, si no llegan será un año complicado el próximo”, acotó.

