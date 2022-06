Congreso de Jalisco: Prohibición de vapeadores fomentará el mercado negro, advierten emecistas

La prohibición de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, decretada por el Gobierno Federal, incentivará el mercado negro y el contrabando, advirtieron legisladores de Movimiento Ciudadano.

La diputada local, Gabriela Cárdenas Rodríguez, sostuvo que se tendrían que regular y no prohibir; propuso apostar por contar con una normativa al respecto y no por las restricciones que dijo alentarán la comercialización clandestina, además advirtió que la autoridad federal no tiene la capacidad para vigilar que se cumpla la prohibición emitida.

"No tienen la capacidad de inspeccionar, de vigilar que este decreto se cumpla. Creemos que es un anuncio oportunista, en el marco del día global antitabaco, nosotros vamos a seguir trabajando, generando concientización sobre las consecuencias que tiene su uso", comentó.

Por su parte, el diputado federal Sergio Barrera Sepúlveda, lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no sea congruente con su dicho de "prohibido prohibir" y haya emitido el decreto que frena la regulación de vapeadores. Sostuvo que la medida no es la adecuada y no resuelve el problema de fondo.

"Le están abriendo las puertas a lo que ya existía, que era un mercado ilegal y que ahora, con la prohibición se convierte en algo mucho más grave. Actualmente tenemos alrededor de cinco millones de usuarios ocasionales de este tipo de productos. No estamos a favor de este tipo de aparatos, de lo que estamos a favor es que se pongan reglas claras", argumentó.

El legislador federal presentó desde el año pasado una iniciativa de reforma para regular los dispositivos, planteó especificar sus características, el contenido de las substancias que usan, advertencia sobre los riesgos de su abuso y la disposición final que deben tener.

La diputada Cárdenas Rodríguez anunció que presentará un exhorto para que el Legislativo estatal solicite al Congreso de la Unión que retome las iniciativas presentadas para la regulación de los dispositivos electrónicos.

GC