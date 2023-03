El plan de reingeniería administrativa del Congreso de Jalisco incluirá esquema de retiro voluntario y ofrecer condiciones para jubilaciones anticipadas, comentó el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Quirino Velázquez Chávez, sostuvo que las medidas no serán una “guillotina” para reducir la nómina e insistió en que respetarán los derechos laborales de los trabajadores.

El emecista aseguró que persiste el compromiso de todos los grupos parlamentarios para concretar medidas y sentar las bases para la reorganización de las diferentes áreas del Poder Legislativo.

“Lo que hemos manifestado siempre es que este plan de acción será siempre en el respeto a los derechos laborales y en conjunto con los sindicatos. No significa una guillotina, es un plan integral de acción; quien trabaje no debe estar preocupado y quien no esté cumpliendo con su trabajo deberá de cumplirlo y hacerlo de manera efectiva”, comentó.

Añadió que el plan de acción es consecuencia del diagnóstico que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y de la revisión de la Secretaría General del Poder Legislativo. La reingeniería comenzará a aplicarse una vez que se retomen actividad tras el periodo inhábil de semana santa y pascua.“Actuar en todas las áreas de oportunidad que hay en esta reingeniería administrativa de la que se habla, áreas de oportunidad en programas de retiro voluntario, de jubilaciones anticipadas; lo que pueda ser área de oportunidad”, precisó.

En la aprobación del presupuesto 2023 del Congreso estatal se acordó que las medidas se aprobarán a más tardar el próximo 31 de marzo.

Sobre el tema, el secretario general, Tomás Figueroa Padilla, confirmó que concluyeron el diagnóstico de las áreas administrativas para proponer a la Junta de Coordinación Política las medidas a tomar.

Actualmente el Congreso estatal tiene 571 empleados de base, 436 supernumerarios y 15 bajo esquema de asimilables a salarios.