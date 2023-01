Las sesiones extraordinarias del pleno del Congreso estatal, convocadas de última hora, provocaron debate entre integrantes de la Junta de Coordinación Política. La coordinadora de la fracción de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, pidió que la Junta vuelva a definir los temas a tocar y que se deje de recurrir sistemáticamente a las sesiones extraordinarias en las que el bloque mayoritario de Movimiento Ciudadano, Morena y PAN; imponen los temas a tratar.

“Hemos visto cómo en las últimas sesiones la Junta de Coordinación política ha sido ignorada y los verdaderos temas que se agendan en el pleno son los que decide una mayoría cada vez más precaria”, comentó.

Gerardo Quirino Velázquez Chávez, coordinador de Movimiento Ciudadano, sostuvo que han actuado con responsabilidad y cumpliendo con la legalidad.

“Siempre nos ajustamos a los horarios, creo que hay disposición de todos siempre para trabajar, si se construyen mayorías es parte del ejercicio parlamentario. Se me hace (que la diputada Mara) sataniza las cosas a partir de los intereses de su propio grupo político”, reviró.

El diputado presidente de la Junta, Hugo Contreras Zepeda, comentó que ha hecho lo que está a su alcance para llegar a acuerdos; dijo que no es delito que se impongan las mayorías, aunque no es lo políticamente correcto.

“Lo que no puede pasar es la violación a las normas o a la Ley Orgánica, si no se quieren construir acuerdos será por falta de voluntad política o de experiencia; pero el presidente de la Junta no puede obligar a construir la política”, argumentó.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Mirelle Montes Agredano, negó que haya opacidad o secrecía en las convocatorias a las sesiones extraordinarias del pleno, aseveró que han cumplido con convocar al menos una hora antes como marca la ley.

La diputada de Futuro, Susana de la Rosa Hernández, también recriminó las formas en las convocatorias a sesiones extraordinarias. En lo que va de este mes se han realizado 5 sesiones extraordinarias de pleno y ninguna ordinaria.

En otros asuntos, la Junta de Coordinación aprobó que el fiscal electoral Ricardo Suro Gutiérrez presente en el Congreso estatal el informe de labores de su periodo al frente de la dependencia.