Activistas y diputadas de Morena, PRI y Hagamos pidieron al resto de grupos parlamentarios en el Congreso de Jalisco que se avale la comparecencia de la secretaria de Igualdad Sustantiva Paola Lazo y del fiscal estatal Luis Joaquín Méndez para que presenten un informe sobre las acciones y programas para prevenir la violencia contra las mujeres.

La legisladora priista Verónica Flores afirmó que ante la falta de resultados la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva debe analizar renunciar.

“Desde el PRI estamos exigiendo que venga la secretaria, si no puede que renuncie; no ha hecho absolutamente nada. Desde 2018 a nivel federal y local se declararon las alertas de género y no se ha hecho absolutamente nada. La omisión mata y la omisión también es un delito”, dijo.

La coordinadora de la fracción de Hagamos Mara Robles exhortó a las legisladoras de Movimiento Ciudadano, PAN, a las del Partido Verde y Futuro a sumarse a la petición de comparecencia pública de los funcionarios estatales.

La legisladora de Morena María Padilla dijo esperar acudan los funcionarios involucrados con la prevención de la violencia de género y que sea una reunión pública de rendición de cuenta. Mientras que la presidenta estatal del PRD, Natalia Juárez, criticó las declaraciones del gobernador sobre el tema de la violencia de género.

En su intervención, la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Candelaria Ochoa, propuso crear un observatorio legislativo que vigile el cumplimiento de las leyes, protocolos y reglamentos; con los que se debe prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

La directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, Susana Muñiz Moreno, advirtió que la violencia contra las mujeres no es una coyuntura si no una realidad en todos los espacios de la vida personal y pública. Refirió las estadísticas del año 2022, con más de 20 mil delitos contra las mujeres, 431 homicidios dolosos y culposos y sólo 35 feminicidios reconocidos.

Al pronunciamiento se sumaron Valeria Ávila, vicepresidenta de Hagamos, Valeria Guzmán, dirigente de la organización de mujeres del PRI, Regina Martínez, dirigente juvenil del PRI; la ex diputada Celia Fausto; Elisa Celis, del Frente Nacional contra la violencia vicaria y la académica Margarita Rodríguez.