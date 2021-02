Congreso de Jalisco: En comisiones, ratifican a cuatro magistrados del STJE por 10 años más

Este viernes, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado aprobó la ratificación de cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) por un segundo periodo de otros diez años, lo cual tendrá que ser avalado por el pleno de la LXII Legislatura.

Los nombres de los magistrados son Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, Jorge Mario Rojas Guardado y Roberto Rodríguez Preciado.

"Han tenido un buen desempeño, sus resoluciones han sido adecuadas"

“Se desprende que los magistrados han tenido un buen desempeño, sus resoluciones han sido adecuadas, entonces no se desprende ningún problema para que puedan ser ratificados. El pleno decidirá con los votos si ese magistrado es ratificado o no”, declaró el diputado Enrique Velázquez, presidente de la comisión.

ESPECIAL

Los magistrados están por culminar su primer periodo por siete años, y al formar parte del pasado sistema de designaciones tienen, por ley, el derecho a ser ratificados por diez años más.

Para ello, el STJE envió un informe al Congreso con los argumentos por los cuales se debe ratificar a los magistrados, el cual fue analizado por la Comisión de Seguridad, explicó Velázquez.

Los cuatro fueron ratificados pese a que uno de ellos, Jorge Mario Rojas Guardado, fue nombrado de forma irregular, ya que la ley demandaba como requisito indispensable contar con 10 años de antigüedad con título de abogado para poder ejercer como magistrado, y él solo contaba con poco más de cinco años en la profesión cuando lo eligieron, el 23 de agosto de 2011.

Al determinar un juzgado federal que no contaba con los requisitos, Rojas Guardado interpuso diversos recursos legales con los que logró asumir el cargo en el 2014 y mantenerse en él gracias a numerosos amparos.

Al respecto, Velázquez justificó que al Congreso no le corresponde revisar los recursos legales que mantienen al magistrado en el cargo, sino solo si había impedimentos para su ratificación.

“Este informe jurídico me responde que no hay ningún impedimento y yo tengo que basarme en lo que me responde el Supremo Tribunal de Justicia, y ya el juicio que sigue, si hay un asunto, determinarán las autoridades correspondientes”.

Con la ratificación los magistrados ya serán sometidos a exámenes de control de confianza, aunque el diputado admitió que pueden ampararse para evitarlos.

NR