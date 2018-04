Conflicto con Nayarit afectaría proceso electoral en comunidades wixárikas: INE

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco alertó sobre la situación en comunidades del norte del estado, que han impedido continuar con la preparación del proceso electoral, y amagan con no permitir la instalación de casillas el próximo 1 de julio, debido al conflicto limítrofe con el estado de Nayarit. En sesión del consejo estatal del INE, la consejera electoral María Rosa Guzmán Valdés, pidió al organismo intervenir ante las autoridades encargadas de resolver el conflicto por territorios y evitar que esto afecte el desarrollo del proceso electoral.



"A reserva que las propias comunidades hagan el comunicado por las vías conducentes, estoy preocupada como ciudadana integrante de esas comunidades. En particular por la suspensión temporal de las actividades inherentes al proceso electoral 2018. Tenemos que coadyuvar para que se destrabe esta situación", comentó la consejera.



Las comunidades que han advertido que no permitirían la instalación de casillas, sino se atienden sus demandas, son San Andrés Cohamiata y San Sebastián Teponahuaxtlán en el municipio de Mezquitic y Tuxpán de Bolaños.



El titular de la junta local, Carlos Manuel Rodríguez Morales, explicó que no les corresponde intervenir en el conflicto, pero buscarán mediar con los líderes de las comunidades para que permitan seguir con el proceso electoral e instalar casillas, comentó que en la zona afectada se tiene proyectada la habilitación de cinco mesas directivas de casilla.





"Nosotros seguimos trabajando avanzando en la organización del proceso, esto no niega que existan problemas y la preocupación. Estamos muy atentos en el desarrollo de los acontecimientos para actuar en consecuencia. En este momento no visualizamos una afectación al proceso electoral", afirmó el representante del INE.



En otros temas, Rodríguez Morales comentó que al cierre de la etapa de notificación de las personas que fueron seleccionados para ser funcionarios de casilla, se contactó a más de 822 mil ciudadanos y se tienen ya considerados a 168 mil para la segunda etapa de capacitación. El próximo 8 de mayo se realizará la segunda insaculación para definir a los presidentes de mesa directiva. Se tiene contemplado que en Jalisco se instalen nueve mil 825 casillas.



INE Jalisco organiza dos debates entre aspirantes al Senado



El INE organizará dos debates entre los candidatos a ocupar un escaño en el Senado de la República por Jalisco. Los encuentros se realizarán el 17 de mayo y el 7 de junio. El primer encuentro será producido y se celebrará en las instalaciones del canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y el segundo por el Canal 44 del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Universidad de Guadalajara.



Están convocados a participar los candidatos de las fórmulas de las coaliciones Por México Al Frente y Juntos Haremos Historia; del PRI, Nueva Alianza y Partido Verde. Además del independiente Pedro Kumamoto. Los encuentros durarán hora y media y tendrán un formato similar al del primer debate presidencial organizado por el INE.

LS