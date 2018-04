Jalisco en riesgo de perder 25 mil hectáreas en la zona norte, advierten wixárikas

Habitantes de la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata advirtieron que Jalisco está a punto de perder parte de su territorio en la zona norte, luego de que el Congreso de Nayarit avaló una extensión territorial a doce comunidades con lo que invadirían los límites estatales; denunció Claudio Montellano de la Cruz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Andrés, aseguró que el conflicto limítrofe significaría que se pierdan alrededor de 25 mil hectáreas jaliscienses. Subrayó que hay intereses de empresas mineras detrás del reclamo de las tierras.

Los representantes de la comunidad acudieron al Poder Legislativo local para pedir su intervención y cuestionaron la falta de acción de las autoridades jaliscienses ante la problemática por la invasión de tierras en esa región. Sostuvieron que si las autoridades jaliscienses no los apoyan evitarán que se haga campaña en sus comunidades y que en su localidad se instalen casillas el día de la elección.

“En caso de que no resuelvan no van a entrar, no va a ir las urnas. No vamos a permitir que vayan con sus campañas. No habría elecciones, no puede haber votaciones en caso que no tomen cartas en el asunto”, explicó Montellano de la Cruz.

Añadió que las tierras en riesgo representan el 40% del terreno de la población.

Vía un comunicado, el Gobierno del Estado informó que envió oficio al Congreso de Nayarit y al Secretario General de gobierno nayarita, Jorge Aníbal Montenegro, respecto a la iniciativa de reforma a su Ley de División Territorial, que afectaría a las comunidades jaliscienses. Se pide que sean respetados los derechos, usos y costumbres de esos poblados.

Además, las Subsecretarías de Asuntos Jurídicos, Enlace Legislativo, Asuntos del Interior y Asuntos Agrarios, verificarán si los pueblos de El Chalalate, Palma Chica, El Rincón, El Espejo, Santa Gertrudis, Las Tapias, Tutuyecuamama, Los Nogales, Los Pinos, Rancho Nuevo, Tierras Blancas de los Lobos y Guamuchilillo; son parte del territorio de Nayarit y si forman parte de la comunidad de San Andrés Cohamiata y que la comunidad no sufra despojo.

Se añadió que este viernes funcionarios de Jalisco se reunirán con los legisladores nayaritas promotores de la reforma para dar seguimiento al asunto.

