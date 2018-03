Conductoras y taxistas celebran mejores condiciones laborales

María Concepción de la Peña y Norma Angélica García no dejan de sonreír. ¿El motivo? ahora tendrán un trabajo que les ofrecerá mejores condiciones para sacar adelante a sus familias sin dejar de lado su pasión: estar frente al volante. Ellas son parte de las 40 féminas que terminaron el curso de formación y capacitación para Mujeres Conductoras del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitran).

"Soy jefa de familia, tengo tres hijos y el empleo se me hizo atractivo porque iba a tener tiempo para estar con mis niños, fue lo principal. Yo trabajaba como conductora de transporte de carga pesada y era puro viajar", resalta Norma Angélica, de 36 años de edad.

De la Peña, quien tiene experiencia al frente de un vehículo en una Empresa de Redes de Transporte, añade que ganarán más de diez mil pesos al mes, lo que le pareció atractivo como jefa de familia e hijos en la universidad. "Principalmente tener una estabilidad, no es fácil encontrar un trabajo a nuestra edad y los sueldos son muy mínimos, sabemos que es una gran responsabilidad pero podemos con ello, daremos un servicio de primera".

Leopoldo Mendoza Moreno, uno de los 410 taxistas que este lunes recibió su constancia de concesión de taxi, dijo que tras 18 años como conductor ahora podrá tener una mejor calidad de vida. "Antes tenía un patrón al cual tenía que hacerle una liquidación y ahora yo voy a ser mi propio jefe".

Mendoza Moreno explicó que ahora pondrá sus propias condiciones para laborar y el dinero que dejará de entregar a otros lo usará para comprar un auto nuevo y brindar un mejor servicio a sus clientes. "Anteriormente se vendían los permisos y para el trabajador no habían facilidades como ahora".

El secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, señaló que en enero pasado se emitieron mil 484 constancias para el otorgamiento de concesión de taxi con sitio, de las cuales quedaron pendientes 410, las que se dieron hoy. Enfatizó que aún quedan algunos taxistas que faltan por distintos motivos, los cuales tendrán otra oportunidad de regularizarse.

Acompañamos al Gobernador @AristotelesSD en la graduación de la primera generaciòn de mujeres conductoras del TP.

Muy orgullosos porque Jalisco es punta de lanza en esta materia al ser el primero en impulsar un programa que traerá oportunidad, equidad y calidad en el servicio. pic.twitter.com/XNViLP11pl — Servando Sepúlveda (@ServandoSE) 26 de marzo de 2018

"La mesa cerró el 12 de febrero pero no vinieron todos. Se va a abrir otra el 11 de abril. Desconozco el universo (de cuántos son) allí lo veremos. Son ocho días hábiles y luego 8 días más", indicó.

El gobernador Aristóteles Sandoval lideró la ceremonia de graduación de Mujeres Conductoras y de entrega de constancias realizada en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco). "Hoy muchas mujeres está desarrollando oficios que se pensaba que eran para hombres y no. ¿Y qué obtienen? Un mejor ingreso, igualdad, para ustedes y sus familias".

La Frase

"No he tenido malas experiencias, sí se sorprenden cuando ven a una mujer trabajando, pero cuando estuvimos en campo hubo mucho reconocimiento. Me gusta el trato con la gente y que una de mis grandes pasiones ha sido el volante", Norma Angélica García.

