Con certificación que no audita morgue, niegan crisis forense

Seis laboratorios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) recibieron una reacreditación por parte de una institución oficial de Estados Unidos (EU). Y aunque ese aval no involucra revisión alguna a los compartimentos para almacenar cadáveres del organismo, al manejo de cuerpos o en el rezago para entregar los restos a sus familiares, el coordinador General Estratégico de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, afirmó que es la prueba de que ya no hay una crisis forense en la Entidad.

Incluso afirmó que hay quienes “quisieran” que dicha crisis exista.

“Estos certificados son la respuesta a nuestros detractores, los que hablan de una crisis que no existe y que quisieran que existiera, agregando que los principales interesados en que el Instituto fracase son los criminales, y no lo vamos a permitir. El Instituto no ha fracasado, no va a fracasar y, por el contrario, cada vez alcanza mayores rasgos de eficacia y confiabilidad”, aseguró durante un evento protocolario.

Los certificados fueron emitidos por la entidad de acreditación de Estados Unidos, el Consejo Nacional de Acreditación ANSI-ASQ, para las disciplinas de Genética, Balística, Lofoscopía, Química, Criminalística y Documentos Cuestionados.

Kyle H. Grimes, director general del Programa Internacional de Asistencia y Capacitación en la Investigación Criminal (ICITAP, por sus siglas en inglés), bajo el cual se entregaron los certificados al IJCF, explicó que la revisión sólo valida la capacidad con la cual los trabajadores realizan sus labores, así como el que los instrumentos y equipos utilizados operen bajo los protocolos y estándares internacionales.

“Medicina Forense (la autopsia) está en un proceso de acreditación pero no se ha acreditado todavía. Sí estamos trabajando con ellos, pero no sabría decir con exactitud cuándo podrían adquirirla, porque dependen de cómo vayamos adelante con ellos”, expresó.

Refirió que si bien el laboratorio de Genética sí fue reacreditado, sólo se contemplaron los procesos mediante los cuales se generan las muestras (sin tomar en cuenta el tiempo que esto les demora), las capacidades y aptitudes de los trabajadores de estas áreas y la operación del equipo implementado, para garantizar que éste funciona correctamente.

Este medio de comunicación ha documentado que hay personas que tardan hasta un mes para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, aun cuando estos ya han sido reconocidos. Esto debido al tiempo que demora practicarles las autopsias y se preparan los cadáveres para su entrega.

“Trabajar con estos estándares internacionales nos asegura un proceso limpio y con autonomía técnica, pero sobre todo con seguimiento a protocolos estandarizados. Ya iremos pensando en otras áreas para alcanzarlas con esta acreditación”, aseguró por su parte el director del IJCF, Gustavo Quezada Esparza.

La importancia de contar con un IJCF @forensesjalisco certificado internacionalmente, consiste en que cada vez habrá más justicia en Jalisco y mayor éxito en el combate al crimen. pic.twitter.com/o6TSADL348 — Macedonio Tamez (@MacedonioTamez) February 11, 2020

Ven omisiones en el Ministerio Público

A finales de enero, el especialista en derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, Jorge Verástegui, aseguró que, si bien el IJCF es un ente autónomo de la Fiscalía estatal y de las investigaciones que ésta realiza para resolver los delitos, el rezago en la identificación de personas fallecidas podría implicar que el Ministerio Público “obstaculiza” los trabajos. “No sólo las investigaciones, sino los trabajos de coordinación. Allí el gobernador tendrá que tomar una decisión a la altura de lo que ocurre”, sugirió.

¿Qué es el ICITAP?

Mejora. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Programa Internacional de Asistencia en Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP, por sus siglas en inglés) trabaja con gobiernos extranjeros para desarrollar instituciones policiales profesionales y transparentes que protejan los derechos humanos, combatan la corrupción y reduzcan la amenaza de la delincuencia transnacional y el terrorismo.

Iniciativa. En México, como parte de la Iniciativa Mérida de colaboración entre ambos países, el ICITAP brinda asistencia forense a la Oficina del Fiscal General de México y a distintos laboratorios forenses locales —entre ellos el de Jalisco— para ayudarlos a obtener la acreditación internacional.

Asistencia. En dicha colaboración se brinda capacitación específica en materia disciplinaria y asistencia técnica en ADN, documentos cuestionados, toxicología, procesamiento de la escena del crimen, análisis de drogas, armas de fuego y exámenes de huellas latentes.

Familiares de personas desaparecidas que han identificado cuerpos en el IJCF denuncian que han demorado hasta un mes para la entrega de cadáveres. EL INFORMADOR/Archivo

En un año, 312 necropsias a cuerpos de fosas

De acuerdo con información del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), del 4 enero de 2019 al 20 de enero de 2020 la institución practicó 312 necropsias al mismo número de cadáveres y/o segmentos de éstos, provenientes de al menos 26 puntos donde se ubicaron fosas clandestinas.

Pero únicamente se practicaron autopsias a 94 cuerpos completos; el resto de los análisis forenses se realizó en “segmentos o partes anatómicas”, de los que no especificó si eventualmente se formaron más cadáveres.

Añadió, además, que no cuenta con una estadística específica para conocer el tiempo de evolución cadavérica de cada resto hallado.

De los 94 cadáveres que sí pudieron identificarse como tal, el IJCF informó que 68 pudieron ser entregados a sus familiares; 61 eran hombres y siete, mujeres.

Según el área de Transparencia del Instituto, del 16 al 20 de enero todavía se analizaban restos recuperados de 48 bolsas localizadas el día 16 en la colonia Vistas del Centinela, en Zapopan, de las cuales todavía no hay información sobre la cantidad total de restos, segmentos o posibles cadáveres en su interior.