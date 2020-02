Con ahorros, Congreso de Jalisco cubrirá déficit para pagar gasto en nómina

El déficit presupuestal que arrastra el Congreso del Estado para garantizar el pago anual de su nómina se cubrirá con recursos remanentes del año pasado, que rondan los 170 millones de pesos, informó el diputado Oscar Arturo Herrera, presidente de la Comisión de Administración, sostuvo que con esos ahorros no habrá problemas financieros durante este año, aunque tendrán que analizar los escenarios para 2021.

El gasto anual en la partida de servicios personales del Poder Legislativo se calculó en 787 millones de pesos (MDP), para 2020 el presupuesto total del Congreso es de 720 millones 897 mil pesos.

"Con los remanentes no tendremos ningún problema para este año, vamos a ver otros ingresos como la renta del inmueble a un banco. Además, hay una deuda de Gobierno del Estado, que no es mucho, que está pendiente desde 2013 pero no lo damos por perdido y vamos a buscar recuperar", expuso.

El legislador refirió que por el momento no tienen previstas nuevas medidas para bajarle al gasto de nómina, reconoció que no hay planes para contratar menos personal supernumerario. Actualmente cada diputado dispone de una bolsa de 134 mil pesos para contar con hasta cinco empleados de confianza.

Siguen pendientes proyectos como la compra de un inmueble para trasladar el archivo y biblioteca del Legislativo. Además, de los planes de rehabilitar el salón de sesiones, el mural y zonas de cantera del patio central

Becan a 89 burócratas

Para que cursen estudios de postgrado, el Congreso del Estado becó a 89 trabajadores de base que durante el año pasado recibieron apoyos por 940 mil pesos para cubrir parte de la colegiatura en universidades privadas.

Óscar Arturo Herrera, presidente de la Comisión de Administración, justificó el esquema de apoyos con el argumento de que se trata de mejorar la preparación del personal y sostuvo que ningún diputado recibió esta prestación.

Cuando se aprobaron estas becas, en septiembre del año pasado, se detalló que destinarían hasta dos millones 400 mil pesos para apoyar a 74 empleados de base y 22 supernumerarios para cursar estudios de posgrado. Forman parte del convenio la Universidad del Valle de México campus Guadalajara, el ITESO y el Colegio de Contadores, entre otras instituciones educativas.

