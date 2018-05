Con acuerdos, Oswaldo Bañales impulsará el desarrollo de Tonalá

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia Municipal de Tonalá, Oswaldo Bañales, aseguró que, aún cuando se hagan confirmen las encuestas y otros partidos desbanquen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la gubernatura, habrá la capacidad de generar acuerdos para impulsar el desarrollo del municipio.

Mencionó que una de las prioridades en su Gobierno será que se reconozca a Tonalá como parte fundamental de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y como tal se generen los recursos de manera más equitativa con los demás municipios.

Destacó la importancia de Tonalá para la Metrópoli, al ser un municipio con suficiencia de recursos como el agua, que las demás ciudades no tendrán en el futuro, y con una ubicación geográfica clave para el desarrollo comercial, al estar cerca del Macrolibramiento, por ejemplo.

—¿Cómo se imagina teniendo una labor de coordinación con un gobernador de otro color?

—Tenemos la capacidad y posibilidad profesional de poder generar los acuerdos debidos y necesarios para que le vaya bien a los habitantes de Tonalá. Habremos de contribuir en el desarrollo institucional para que le vaya bien a la Metrópoli. Para mí, Tonalá es parte de la capital de Jalisco; habremos de defender lo que nos corresponde a nosotros en los presupuestos metropolitanos; habremos de defender nuestros presupuestos federales.

—En esta administración, Tonalá fue uno de los más beneficiados en obra pública por parte del Gobierno del Estado (emanado del PRI). ¿De qué manera se culminarán los proyectos que se iniciaron?

—Los vamos a concluir con la misma visión con la que arrancamos el Centro Universitario de Tonalá, con la misma visión que arrancamos el Acuaférico, el Periférico, y que se terminaron. Es decir, hay proyectos que son de largo alcance y no se concluyen en uno, dos o tres años. Llegue quien llegue como gobernador, llegue quien llegue como Presidente de México, Tonalá va a tener un hospital, no porque lo diga yo, porque el Hospital Civil de Guadalajara no alcanza a responder a la demanda del Oriente de la ciudad.

—¿Qué se siente que, probablemente, de los candidatos del PRI a los municipios, sea el que tiene más altas probabilidades de convertirse en alcalde representando al PRI?

—Yo espero que las personas nos sigan apoyando como hasta hoy lo han hecho, hemos tenido una gran aceptación y un gran apoyo de los ciudadanos. Siento una gran responsabilidad porque hoy en día tenemos que demostrar que los cambios, las transformaciones de las ciudades, la propia innovación y la actitud disruptiva de los políticos se tiene que predicar con el ejemplo. Para mí lo fundamental es que tenemos que demostrar que sí podemos construir una alternativa social diferente.

—¿Cuál es su principal propuesta en seguridad?

—Lo tenemos conceptuado en incorporar tecnología de punta a la Comisaría de Seguridad Pública, empezar a trabajar junto con la policía municipal, para poder generar mayor profesionalización, modernización en los protocolos, revisar las prestaciones salariales. Hay que incorporar una mayor cantidad de policías de programación distinta, me refiero a que son parte de la generación millennial, que procesan la información de una manera distinta, están más asociados a la tecnología y eso nos va a permitir innovar en la forma en como son ha venido dando la seguridad. Hay que incorporar patrullas, scooters, patrullas eléctricas, un sistema de videovigilancia a través de drones.

Fusionará tecnología y vocación artesanal

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Tonalá, Oswaldo Bañales, buscará que el municipio continúe con la vocación artesanal, cultural y creativa, pero se le añadirá la tecnología para tener un mayor impulso y desarrollo.

Una de las propuestas es hacer de Tonalá una “ciudad museo” que permita generar galerías experimentales, donde la gente pueda sentir cómo se amasa el barro, cómo se trabaja el vidrio y la madera.

“La tecnología nos va a ayudar para crear, a través de realidad aumentada, construir contenido digital que nos permita que la gente pueda conocer el proceso de cómo se elabora una vajilla en petatillo, vamos a construir museos de sitio virtuales, canales propios para proyectar la cultura y el arte de Tonalá a todo el mundo”.

La tecnología también servirá, subrayó, para generar un mercado libre donde se pueda realizar la venta de arte popular. Además, se trabajará en los puntos icónicos del municipio para convertirlos en “Pueblos Mágicos” únicos que tendrá la Metrópoli.

“Te hablo de Zalatitán, El Rosario, Puente Grande, Tololotlán, Santa Cruz de las Huertas, Coyula, San Gaspar, que son realmente pueblitos a 20 minutos del centro y vamos a generarles condiciones para recibir a más de tres millones de turistas”.