Con López Obrador no tengo intermediarios: Enrique Alfaro

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador electo de Jalisco, señaló que la relación con el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “camina bien”, aunque espera un mayor acercamiento en la próxima reunión, que sostendrán el martes 18 de septiembre en Guadalajara.

—En el informe de Pablo Lemus, mencionó que dejaba atrás la polémica con López Obrador. ¿Tuvieron tiempo de hablar de diferencias?

—Podríamos platicar más ampliamente en la próxima reunión, hoy estuvieron varios gobernadores, no hubo espacio para hablar sobre temas específicos. Pero la verdad es que él se ha portado muy amable conmigo, yo le tengo aprecio y reconocimiento, las cosas van caminando muy bien. Yo espero que Jalisco pueda tener el respaldo del Gobierno federal.

—En el tema de seguridad, ¿de qué se habló y qué queda pendiente para la siguiente semana?

—Se está trabajando, por parte del Gobierno, la estrategia de seguridad. Yo estimo que en una semana más, así nos lo dijo el Presidente electo, nos hará el planteamiento completo. Estimo que a mediados de octubre haya mucha mayor claridad. Lo que puedo anticipar es que tenemos muchas coincidencias con el planteamiento que conocemos hasta el momento.

—¿Quién funge como enlace entre Jalisco y el Gobierno federal en esta etapa de transición?

—Lo he reiterado, las decisiones que tome el Gobierno federal las vamos a respetar, pero las relaciones se están dando en la lógica de la relación con el Presidente electo y gobernador electo, como debe de ser. No hay intermediarios, no hay discusión, ya después que el Gobierno federal nombre los funcionarios que tenga que nombrar, ellos tendrán que cumplir con su responsabilidad y tener una comunicación.

—De momento, ¿se comunican de forma directa su gente y la del Presidente electo?

—No es de momento, así va a ser, porque es lo normal, no estoy haciendo un anuncio extraño, la relación entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado será entre el Presidente y el gobernador. Mi relación con Andrés, independientemente de los procesos electorales, es larga, de muchos años.