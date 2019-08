Comisiones legislativas avalan vigencia indefinida del convenio de la Policía Metropolitana

La conformación de la nueva Policía Metropolitana fue avalada en comisiones del Congreso local, que aprobaron la solicitud del Gobierno del Estado para dar vigencia indefinida a todos los términos del convenio de coordinación y asociación para la creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) de la Policía Metropolitana de Guadalajara y modificar el OPD de la Agencia Metropolitana, conformado en 2016.

La diputada Elizabeth Alcaraz, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que lo aprobado se centra en el cambio de nombre y no aborda detalles de organización o presupuesto de la nueva corporación.

• Sí se espera emular al modelo de seguridad de La Laguna: Alfaro

La coordinadora de la bancada de Morena, Érika Pérez García, vocal de la Comisión de Seguridad y Justicia, explicó que votaron a favor con reservas porque consideran que la petición del gobierno estatal implica más asuntos que sólo el cambio de nombre. Adelantó que en la discusión del punto en sesión del pleno pedirán que se aclaren aspectos como el manejo de recursos.

"Es algo más que cambiarle el nombre a la Agencia, por eso estamos haciendo observaciones. Por ejemplo, si un municipio ya no quiere participar tiene que durar 18 meses en revisión para ver si le dicen sí o no. En las participaciones, se les pide dinero (a los municipios) para el pago mensual y si no lo hacen o se llegan a retrasar se les van a afectar sus participaciones federales y estatales; son cuestiones delicadas", detalló.

• Mando metropolitano asume plan de seguridad

Por su parte Enrique Velázquez, titular de la Comisión de Seguridad y Justicia, apuntó que además del cambio de nombre del OPD, se faculta a la Coordinación del Gabinete de Seguridad para asumir las funciones que tenía la Secretaría General de Gobierno para ser el enlace.

El dictamen se votará este viernes en la sesión del pleno del Congreso.

JM