Comisario de Ixtlahuacán, entre los detenidos por el asesinato de Giovanni

El comisario de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, un mando medio y un policía de base, son los tres primeros detenidos por autoridades del Gobierno de Jalisco por el asesinato de Giovanni López, el joven que el pasado 4 de mayo fue levantado por policías de esta corporación y devuelto sin vida a sus familiares.

Así lo informó esta mañana el fiscal general, Gerardo Octavio Solís, quien si bien no refirió sus nombres, señaló que los tres fueron detenidos por medio de una orden de aprehensión girada en su contra, y añadió que ya se preparan “otras más” referentes a este caso. Los delitos de los cuales se les acusa son homicidio y abuso de autoridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Bosco Pacheco Medrano, confirmó que la comisaría fue intervenida por la Policía del Estado desde las 7:00 horas de este viernes, llevando a 32 elementos a la Academia de Policía de Guadalajara, donde se les mantendrá en capacitación mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

“En este momento como forma preliminar podemos mencionarles que de las anomalías que se detectaron, primeramente, es que hay varios elementos que no estando de baja del sistema, que ya están activos, y hay otros tantos que estaban ahí en físico y no estaban dentro del sistema, además de que algunos otros que no están aprobados de control de confianza”, expresó.

Gerardo Octavio Solís Gómez también confirmó que fueron 28 las personas detenidas durante la protesta de ayer, de las cuales seis son menores de edad, dos son mujeres y el resto son hombres mayores de edad y añadió que de los mismos, cuatro son originarios de otras entidades y otros cuatro cuentan con antecedentes penales.

El fiscal señaló que los jóvenes serán investigados por los hechos ocurridos durante la manifestación, incluyendo los daños al Palacio de Gobierno, al Palacio Municipal de Guadalajara, a la Recaudadora Número 1 del Estado, al Consejo de la Judicatura, a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, las dos patrullas que fueron incendiadas sobre la calle Morelos, las cinco motopatrullas dañadas y por las lesiones de al menos cinco policías, quienes ya denunciaron ante la Fiscalía.

Por último, las autoridades recordaron que este viernes comparecerá a las 12:00 horas del mediodía el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, por los hechos relacionados con el asesinato de Giovanni, mientras que el lunes a la misma hora, lo hará “por otros hechos”.

GC