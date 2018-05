Comienza a observarse hipertensión en adolescentes

Los estilos de vida poco saludables, como no hacer ejercicio y llevar una dieta rica en calorías, grasas y azúcares, se adquieren en casa y desde temprana edad.

Estos hábitos aumentan los riesgos de padecer una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes y la hipertensión en la edad adulta.

Sin embargo, en los últimos años se han comenzado a ver casos en jóvenes e incluso adolescentes con presión arterial alta y factores de riesgo para hipertensión, advirtió el jefe de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Alberto Ocampo Chavarría.

“Es muy poco todavía el porcentaje, pero ya hemos tenido niñas y niños de 14 o 15 años con el incremento de presión arterial, e incluso con el incremento de colesterol y triglicéridos, que son moléculas que generan de forma indirecta que suba la presión arterial”.

Estos niños y adolescentes generalmente tienen sobrepeso, son sedentarios y no se alimentan bien, lo que les da más probabilidad de padecer hipertensión y diabetes.

De manera permanente, la SSJ realiza chequeos de salud en primarias y secundarias, donde se han detectado estos casos. Allí se les mide y pesa para poder identificar el índice de riesgo que tienen, se les canaliza a un centro de salud y se brinda orientación a sus papás, con el fin de que modifiquen los estilos de vida.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable, unir esfuerzos para prevenir la enfermedad, diagnosticarla y tratarla.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (Ensanut), la prevalencia de hipertensión es del 25.5% en la población mexicana mayor de 20 años. Al hacer la misma medición, pero en adultos de más de 50 años, la prevalencia sube al 35 por ciento.

En Jalisco, se estima que poco más de medio millón de personas viven con hipertensión, no obstante, tres de cada 10 no lo sabe y no recibe medicamento hasta que sufre una complicación.

El problema es que la enfermedad es considerada el enemigo silencioso, al no presentar síntomas. Por ello es importante que, aun sin tener ningún malestar, las personas midan su presión arterial de manera frecuente para descartar alguna alteración.

La hipertensión, como causa única, ocasiona la muerte de mil 400 muertes al año en Jalisco. Sin embargo, son las complicaciones de la enfermedad mal cuidada las que ocupan los primeros lugares en la lista de causas de muerte.

“Cuando ya se incrementan o se acumulan, llámese muertes por infarto agudo al miocardio y eventos vasculares cerebrales, estas desplazan incluso a las diabetes, pues se incrementan de manera importante las muertes ocasionadas por hipertensión”.

El reto, disminuir complicaciones

Para el sector Salud en general, el reto es disminuir las complicaciones en las personas que viven con hipertensión, como los derrames cerebrales y los infartos agudos al miocardio, que atacan principalmente a quienes no llevan un buen control de la enfermedad.

Esto ocasiona que pierdan hasta 14 años de vida, por una discapacidad o muerte prematura.

Una de las acciones que actualmente se implementan es la creación de grupos en unidades deportivas, escuelas y centros de salud donde se puedan fomentar los hábitos de vida saludables.

Cada año, la SSJ realiza cerca de 800 mil pruebas de toma de presión a la población de 20 años y más.

No hay pretextos

De forma gratuita, la SSJ hace tomas de presión arterial en centros de salud y en ferias en las colonias, con el objetivo de poder abarcar a cada vez más personas, sobre todo aquellas que nunca van al médico a realizarse chequeos de rutina.

