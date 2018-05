Combaten alto consumo de alcohol en menores

Omar comenzó a beber alcohol en el bachillerato. “Para salir más a reuniones, a más fiestas. No sé, supongo que lo empecé por el ámbito social”. Para él no es impedimento que se le prohíba consumir cervezas, aunque todavía no cumple los 18 años.

La normalización del consumo de alcohol y la facilidad con la que los menores pueden obtenerlo contribuyen a que Jalisco encabece las cifras por abuso en su ingestión. Debajo de la Entidad están Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Querétaro y Durango.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016-2017, el Estado lidera en esta práctica entre la población de 12 a 17 años: cinco de cada 100 aceptaron que beben a diario.

Ante este fenómeno, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) anunció un operativo, que iniciará en junio, para detectar venta de alcohol a menores e imponer multas y suspensiones a los negocios que violen la norma. Se visitarán 160 en la metrópoli.

Martha Pérez , directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), explicó que el consumo de alcohol en edad temprana genera vulnerabilidad para desarrollar otra adicción.

“A pesar de que tengan leyendas de precaución en el abuso de su consumo, lamentablemente se sigue consumiendo por lo atrayente, porque tienen reconocimiento social”, expresó la académica.

Por otra parte, el director del Centro Estatal contra las Adicciones (CECAJ), Gustavo Iglesias, admitió que es difícil revertir esa situación cultural, pero acentuó que sí se puede trabajar en educación para crear herramientas que les permitan rechazar el alcohol, con el fin de retrasar su primer contacto con la bebida.

Actualmente, en el CECAJ se promueve un nuevo modelo de atención con talleres para aumentar la autoestima, autoayuda, autoprotección y resiliencia.

“Nunca se había hecho un modelo preventivo de consumo de sustancias en escuelas primarias. Acabamos de iniciar en este semestre y lo más seguro es que se queden en el plan de estudios. Si a eso se suma limitar más la venta, sobre todo en no vender a menores de edad, entonces creemos que puede reducirse el consumo”, aseguró Iglesias.