En Jalisco, apenas 13 de los 125 municipios cuentan con un Atlas de Riesgo registrado ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Este dato toma relevancia hoy que se cumplen 32 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en el Sector Reforma. Dicha tragedia dejó poco más de 200 fallecidos (según cifras oficiales), más de mil lesionados y al menos un centenar de desaparecidos.

El mapa tiene como objetivo la identificación del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población. A partir de esta información se toman decisiones para estar prevenidos ante emergencias.

Tienen este documento Autlán de Navarro, Chapala, Cihuatlán, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Lagos de Moreno, San Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlán el Grande.

En todo el país, de acuerdo con datos del Gobierno federal, sólo dos de cada 10 municipios cuentan con el instrumento.

En la ciudad hay un Atlas Metropolitano de Riesgos que surgió a partir de los trabajos integradores del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan). Sin embargo, sólo muestra cartografías por fenómenos naturales como lluvias, ondas de calor, frío extremo, inundaciones e incendios forestales. No hay detalles sobre situaciones fisicoquímicas, entre las cuales se pueden considerar las explosiones similares a las que se documentaron en la zona de Analco.

Érick Manuel Alvarado, consultor en materia de Protección Civil, señaló que es grave la situación en la Entidad, pues sin los Atlas de Riesgo faltantes los habitantes quedan en una situación de vulnerabilidad.

“El documento establece de manera focalizada acciones de prevención, pero también de respuesta con base en los recursos con los cuales se cuenta”, dijo.

“Estamos terminando las administraciones públicas de los municipios y del Estado. Quienes aspiren a gobernar deben considerar hacer y actualizar los Atlas de Riesgo como parte de la política pública de prevención”, agregó Alvarado.

En relación a la tragedia del 22 de abril, ayer el Gobierno estatal informó que este año los sobrevivientes recibirán 5.5 millones de pesos (MDP). Aseguró que en los seis años de Gobierno se les entregaron un total de 12 MDP.

Lilia Ruiz, quien es presidenta de la asociación 22 de Abril en Guadalajara, celebró el anuncio. Comentó que espera que se concrete hoy mismo.

A sus 71 años, Ruiz compartió que sigue luchando para que continúe el apoyo a los afectados y que se asegure más allá del Fideicomiso de Apoyo y Seguridad Social (FIASS), pues teme que desaparezca si dejan de presionar a las autoridades.

“Son ya 32 años de la corrupción, negligencia, omisiones y todo lo que estuvo confabulado para que se diera esa tragedia. Sería justo, y es más que necesario, que esto quedara resuelto para nosotros, y como todas y todos lo pueden ver, no es así. Si en estos 32 años no hubiéramos luchado por lo que ahorita tenemos como fruto de esa resistencia, entonces nos habríamos quedado en el abandono absoluto. Pero no tenemos la seguridad, porque nada hay que por medio de la ley titule que el apoyo permanezca hasta que quede con vida el último de los sobrevivientes y eso es lo que nosotros en esta ocasión quisiéramos poder resolver. Que pueda prevalecer este apoyo hasta que se pueda, hasta que quede con vida el último de los que resultamos heridos sobrevivientes de la tragedia”, indicó Lilia.

Compartió que a los candidatos a la gubernatura de Jalisco, quienes asistirán hoy a un evento conmemorativo en el Jardín de San Sebastián, en Analco, se les pedirá que no se detengan las atenciones.

“Si el Ayuntamiento (de Guadalajara) ya hizo lo propio para que año tras año, gobierne quien gobierne, nos entreguen cuatro millones de pesos, más lo que aumente el Gobierno, entonces de esa misma manera nosotros queremos que el Gobierno de Jalisco haga lo propio por medio del Congreso, para que quede estipulado que el apoyo será permanente también”, subrayó Ruiz.

Consultados por este medio de comunicación, dos de los tres aspirantes compartieron que si ganan los comicios del 2 de junio no pausarán los apoyos. Pablo Lemus, abanderado de MC, aseveró que buscará que el Gobierno federal también aporte una cantidad importante al FIASS.

Por su parte, Claudia Delgadillo, de Morena y aliados, añadió que se reunirá con los perjudicados para dialogar con ellos y escuchar sus peticiones. Hasta el cierre de esta edición, Laura Haro, del PRI, PAN y PRD, no respondió a la solicitud de entrevista.

