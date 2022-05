Ante el reciente anuncio de la Dirección de Profesiones del Estado de una certificación obligatoria ante la Entidad en el 2023, el Colegio de Abogados "Jus Semper Loquitur" (El Derecho siempre hablará en latín) de Jalisco señaló que, ante esta obligatoriedad que considera anticonstitucional porque en el Artículo 5 constitucional tiene la liberta de ejercicio profesional, buscarán una contrarreforma de esta normativa estatal que surgió en el 2018.

Pamela Karina Lilibeth Vega Hernández, presidenta del Colegio "Jus Semper Loquitur" de Jalisco A.C. detalló su sentir ante la reciente obligatoriedad de certificación que consideran que es recaudatoria.

"Conocemos como abogados que es violatorio a derechos fundamentales, al Artículo 5 Constitucional de la Libertad del Ejercicio de Profesión, hay una ley reglamentaria que le da vida a la Dirección de Profesiones, pero federal, donde se emanan las cédulas profesionales federales y la ley es muy clara, que es una patente, solamente se da una vez en la vida, desde entonces se manifestó la inconformidad de los colegios de abogados, somos los que más entendemos la interpretación de la norma de violación a los derechos", comentó la maestra en Derecho.

Vega Hernández, señaló que a los recientes profesionistas que recientemente egresan de las carreras que está exigiendo la Dirección de Profesiones del Estado un certificado como son medicina, odontología, derecho, contabilidad, arquitectos e ingenieros, es difícil que puedan costear el trámite porque apenas se están acomodando laboralmente.

"Cuando empiezan con el tema de certificación que ellos denominan, es un tema recaudatorio para el Estado, nosotros cursamos una carrera profesional ante una universidad con programas de estudio avalados e incluso a nivel internacional y es la universidad la que nos otorga un título, avala conocimiento, con esta ley lo que pretende Dirección de Profesiones del Estado al final del día nada más debería de encargarse de hacer el registro de profesionistas activos, todos los que profesionistas que trabajamos en el Estado, necesitamos comprobarles a nuestros clientes, empleadores o administración pública que somos personas capacitadas o concluimos con estudios", dijo.

Además, la especialista en Derecho resaltó que lo que buscan como Colegio de Abogados es reformar el acuerdo que salió publicado en el Periódico Oficial de Jalisco el 22 de marzo de 2018, en el cual se abrogaba el reglamento de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco y la expedición de cédulas profesionales, en el que señala que cada cinco años se tiene que sacar dicha certificación.

"Buscamos contrareforma o reformar la ley de profesiones porque queremos evitarnos la lluvia de amparos que se van a venir el 2023 para los Tribunales Federales por la aplicación de este proceso de certificación inconstitucional, ya estamos en pláticas desde la legislatura pasada, se platicó y no es un secreto que el Congreso del Estado a lo que la administración en turno determina, no son tan independientes, no hemos tenido apoyo de los diputados en el 2018, en esta administración lo hemos trabajado con diferentes diputados, podamos lograr algo y que pueda subir a una discusión y que sean conscientes de lo que va a pasar el próximo año, en caso de no lograr la anuencia del Congreso del Estado y que sigan apoyando este proceso recaudatorio, no nos va a quedar de poner a disposición de los profesionistas en general, de estas carreras que nos limitan el ejercicio profesional daremos el amparo para que asistan con nosotros y brindarles el instrumento jurídico", dijo.

OA