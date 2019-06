Código Azul, el blindaje para los policías en sus descansos

En las corporaciones de Policía en la Zona Metropolitana de Guadalajara no existen rutas a seguir para que los oficiales estén seguros en sus días francos, o de descanso, aseguró Carlos Antonio Núñez Cortés, presidente de la Red de Asociaciones Policiales y Ministerios Públicos de Occidente A.C.

Esta situación los llevó a generar el Protocolo Código Azul, que establece lineamientos básicos para salvaguardar la integridad de los policías y sus familias cuando prevean que existe algún riesgo y se hallan vulnerables.

“Sabemos que no existe ningún protocolo que realmente prevenga de manera estratégica la integridad física de los policías y de sus familias. Es por eso que nosotros, como red, el miércoles pasado presentamos la iniciativa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ)”.

Se trata de 10 medidas de seguridad que deben aplicarse a los elementos cuando existe algún riesgo para ellos o sus familias. “Si este protocolo hubiera estado activo y vigente y adoptado por los diferentes cuerpos de seguridad, no hubiéramos tenido la lamentable muerte de los compañeros el día de ayer (viernes) y de muchos otros que han sido asesinados a manos del crimen en los últimos meses”.

El presidente recalcó que la mayor parte de los puntos del protocolo son para aplicarse en los días de descanso o francos de los elementos de las corporaciones, pues cuando están activos tienen el cobijo institucional y el apoyo de sus compañeros, el acceso al radio, arma, equipo táctico y chaleco.

Núñez Cortés recordó que los integrantes de la red formaron o forman parte de alguna institución de seguridad pública, por lo que saben que no existen protocolos de este tipo en la actualidad. El Código Azul se generó a partir de opiniones y propuestas de integrantes de estas dependencias. “Estamos proponiendo que los cuerpos policiacos lo adopten”.

La ruta que seguirán tras presentarla a la CEDHJ es que ésta lo integre a una macrorrecomendación que se emitirá para la seguridad de los elementos de las corporaciones. Además, la siguiente semana se presentará al Gobierno del Estado y a los municipios de la Zona Metropolitana para que sea valorado y adoptado para ponerlo en marcha.

La intención es que todas las corporaciones metropolitanas trabajen con este protocolo, pues gran parte de los policías que forman parte de alguna corporación viven en otro municipio, por lo que es preciso que cuando sea activado exista coordinación entre dependencias para apoyar a los elementos de una demarcación a otra.

Sin protocolos, pero con lineamientos

El pasado 13 de abril, el comandante del Grupo Gamas: la división motorizada de la Policía de Guadalajara, sufrió un atentado cuando salía de su casa, en la Colonia Oblatos, para dirigirse a su trabajo. El oficial salvó su vida porque se percató antes del ataque. Logró escapar, aunque sí lograron lesionarlo.

Más que protocolos de seguridad para los policías cuando salen de su labor y están en sus casas, las corporaciones municipales y estatales emiten algunos lineamientos y recordatorios a sus integrantes para que se protejan.

La Fiscalía respondió que sus elementos deben estar siempre alerta, aunque estén en sus días de descanso, mientras que la Policía Estatal dijo que no se les dan instrucciones para actuar en sus días francos. Sin embargo, es del conocimiento de los oficiales que pueden informar a sus superiores si se ven en una situación de riesgo para recibir apoyo.

En Zapopan, a diario se les recuerda, durante la toma de lista, no ostentar que pertenecen a un cuerpo policiaco, no colocar distintivos en sus vehículos personales y no dejar uniformes o artículos a la vista que los identifiquen como policía.

Guadalajara es la que cuenta con un mecanismo que puede asemejarse un poco al Protocolo Código Azul, propuesto por la Red de Asociaciones Policiales y Ministerios Públicos de Occidente A.C.

La dependencia informó que cuando un oficial participó en algún hecho en el que los criminales puedan querer tomar represalias, el director de la dependencia y el director operativo valoran si es necesario que se les permita la portación de un arma en sus días de descanso.

Se consultó a Tonalá, a Tlaquepaque y a Tlajomulco sobre sus medidas de seguridad para elementos en los días en los que no laboran, pero no hubo respuesta.

¿Qué es el Código Azul?

En términos generales, es un protocolo que aumenta las medidas básicas de seguridad, como protección en sus traslados, la permisividad de portar un arma de fuego. El titular de la corporación en donde trabaje el elemento bajo riesgo será el encargado de velar por su protección, incluso con protección domiciliaria. La estrategia considerará estas medidas tanto tiempo como sea necesario e incluso se le proporcionará atención psicológica tanto al agente como a su familia.

Operativo en Tlajomulco llega a más fraccionamientos

Después del atentado coordinado que sufrieron tres elementos de la Fiscalía estatal el viernes por la mañana en los municipios de Tlajomulco y Zapopan, y de que autoridades y delincuentes se enfrentaran a balazos en el fraccionamiento Jardines del Edén, las autoridades de investigación continuaron con las movilizaciones.

El mismo viernes, habitantes del Fraccionamiento Real del Valle, cercano a Jardines del Edén, captaron imágenes de las pesquisas que desarrollaba el personal de la Fiscalía estatal. Según los vecinos, los oficiales llegaron encapuchados y en camionetas sin rótulos oficiales y se introdujeron en diversas fincas.

Jalisco, sitio 6 en fosas clandestinas desde 2012

El Estado de Jalisco se encuentra en la posición seis a nivel nacional por la cantidad de fosas clandestinas localizadas de 2006 a mediados de 2017. Esto según información de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República), revelada en el informe “Violencia y Terror: Hallazgos sobre Fosas Clandestinas en México 2006-2017”.

El informe muestra que Jalisco concentra 9% del total de fosas clandestinas encontradas en el país, con un total de 146, en cuyo interior se localizaron 220 cuerpos.

Los primeros sitios son ocupados por Tamaulipas (301), Guerrero (195), Veracruz (176), Sinaloa (163) y Zacatecas (152). Los primeros seis estados representan el 70.5% del total de fosas.