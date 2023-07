Más de 150 fincas de la colonia Ojo de Agua sufrieron afectaciones tras el desbordamiento del canal de Las Pintas en el municipio de Tlaquepaque. Autoridades dispusieron de equipos para sacar el agua de las calles e iniciar los trabajos de limpieza.

La inundación se presentó en 17 vialidades de la zona, rúas que se encuentran de uno a dos metros por debajo del nivel del canal que se desborda. Esta cuenca conecta la presa de Las Pintas con la presa El Chicharrón. El borde se rebasó por la cantidad de agua que arrojó la tromba la madrugada de este viernes.

Calles como Lagunitas, San Rafael o Marcos Montero fueron las más afectadas. Vecinos señalan que a comparación de septiembre de 2021 que el agua alcanzó metro y medio de altura, en esta ocasión fueron 70 centímetros, pero suficiente para inundar las casas.

“Esto es de todos los años y todos los años nos dice que nos repondrán las cosas y nomás no. A mi no me tocó ayuda hace dos años”, expresó la señora Socorro Vázquez, vecina de la calle Lagunitas.

ESPECIAL

Mientras las familias trabajan para sacar el agua de las viviendas, niños nadan en el agua estancada e incluso juegan lanzándose las plantas de lirio que expulsó el canal de Las Pintas.

“Yo perdí mis muebles, mi cama, todo otra vez. Estuvimos al pendiente de la tormenta desde que inició y no pude salvar mis cosas”, lamentó Kevin Jáuregui, otro damnificado.

La presidenta municipal de Tlaquepaque, Citlall Amaya, afirmó que se entregarán apoyos a los damnificados por esta inundación.

La alcaldesa expresó que pedirán bombas al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para drenar y auxiliar las casas dañadas.

En el sitio hay personal del DIF Tlaquepaque y Protección Civil apoyando en las labores de limpieza, así como elementos de la Guardia Nacional resguardando la seguridad.

YC