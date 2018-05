Claudia Delgadillo someterá a consulta corridas de toros

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Delgadillo, aseguró que someterá a consulta popular la continuidad de las corridas de toros en el municipio como parte de su agenda de protección animal.



"Todos sabemos que los animales en la Plaza de Toros sí sufren, pero en esto no nos vamos a equivocar, estaremos sometiendo de manera rápida y no sería en más de dos meses, el que fuera a consulta pública en la ciudad de Guadalajara. Todas las acciones de gobierno serán consultadas con la gente que vive en Guadalajara", señaló al firmar un compromiso con el activista Claudio Colunga.



Insistió que muchos jóvenes se han acercado a ella y que sabe que las nuevas generaciones no están a favor de los toros aunque dijo estar consciente que hay generaciones y grupos que sí lo están. Por eso es que someterá a consulta este tema y solicitaría al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) que apoye en la realización de esta deliberación ciudadana.



Señaló también que combatirá la burocracia y corrupción por lo que se entregará de forma directa los recursos que se destinen al cuidado de los animales a las asociaciones civiles que realizan el trabajo de forma puntual.



La candidata expresó que el trabajo con organizaciones protectoras de los animales será parte de su estrategia para bajar los niveles de violencia que tenemos en la ciudad al impulsar una nueva cultura de protección y atención a los animales.

"Nos ayudará a crear nuevas generaciones de niños, jóvenes y adultos que fomenten el respeto a la ciudad, las personas, el medio ambiente y los animales".



Finalmente, a nivel municipal, el rediseño de la Policía de Guadalajara permitirá ofrecer una capacitación y formación nueva a los elementos, la cual permitirá sensibilizarlos sobre el maltrato animal y los derechos de los animales, para así estar en condiciones de actuar correctamente ante sucesos o denuncias de maltrato o violencia en contra de los animales.

LS