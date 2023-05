El Gobierno de Zapopan anunció el operativo de seguridad y vigilancia para resguardar la final de vuelta del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, que se llevará a cabo el domingo 28 de mayo en el Estadio Akron y que se disputará entre Chivas vs Tigres.

Durante la presentación del operativo en el Palacio Municipal de Zapopan, el Alcalde Juan José Frangie enfatizó la importancia de que las familias puedan disfrutar del partido en un ambiente seguro, llamando a evitar que la violencia y el fanatismo afecten al deporte más popular del país.

“Por parte del Gobierno Municipal le meteremos todas las ganas para que esto sea como un evento familiar. Sabemos que la pasión muchas veces se desborda y que puede terminar en complicaciones. Pero la gente ha entendido, tenemos un buen equipo en todas las áreas. Es un gran honor para Zapopan tener otro campeonato aquí”, expresó el Alcalde Frangie.

El dispositivo de seguridad contará con la participación de distintas áreas operativas. La Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan desplegará 500 elementos, 60 vehículos, un helicóptero y dos drones, así como 12 caballos y cuatro perros adiestrados. Además, se reforzará la seguridad con 100 elementos de la Comisaría de Guadalajara, 80 elementos de la Policía del Estado y 250 agentes viales.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan desplegará a 70 oficiales y 21 vehículos, incluyendo motobombas, pipas y vehículos especializados en incendios forestales. La corporación de Guadalajara también se sumará con 30 elementos y una motobomba.La Brigada 249 y el Estadio Akron contribuirán al operativo con pipas y motobombas para garantizar la seguridad y prevención de incendios.

Por su parte, el OPD Salud Zapopan desplegará dos ambulancias con paramédicos y cinco paramédicos motorizados para realizar recorridos en las inmediaciones del Estadio y áreas recreativas donde se proyectará el evento.

La Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan implementará un operativo con 80 inspectores y 20 vehículos para recorrer puntos estratégicos, asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad.



Recomendaciones para acudir al Akron

1. Tomar su debido tiempo para llegar al Estadio Akron, pues habrá diversos puntos de revisión en las inmediaciones. Las puertas de acceso se abrirán a las 16:30 horas.

2. Evite traer consigo cualquier tipo de bolsa, mochila y/u objeto susceptible a revisión, para que su ingreso al estadio sea rápido y no requiera demorarse en los distintos filtros para que algún miembro de los distintos cuerpos de seguridad haga el pertinente chequeo de sus pertenencias o lo envíen al servicio de paquetería.

3. En caso de NO contar con boleto para el partido, NO acuda al Estadio Akron el día del encuentro, pues el día del partido, NO habrá venta de entradas en las taquillas y, por ende, no se le permitirá el paso en los puntos de revisión ubicados alrededor de las inmediaciones del inmueble.

4. Recuerde que el futbol es un espectáculo familiar, disfrútelo al máximo junto con sus seres queridos o amigos, pero con mucho respeto y en un ambiente de cordialidad entre aquellos que sientan su misma pasión por los colores rojiblancos y más aún ante los seguidores del equipo contrario.

5. Registrarse previamente para obtener el fan id (www.incode.id) y presentarlo al ingreso del estadio.