Chema Martínez trabajará de la mano con los empresarios

José María “Chema” Martínez, candidato a la alcaldía de Guadalajara por la alianza “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, se reunió con integrantes de Comce de Occidente y afirmó que trabajará de la mano con todos los sectores sociales, entre ellos los empresarios, pues el interés común es dignificar a la capital jalisciense.

De cara a la relación que empresarios y Morena a nivel federal han tenido los últimos años, el candidato pidió derribar todas esas barreras a fin de demostrar que más allá de cualquier lógica partidista, el proyecto que maneja está enfocado totalmente en responder y solucionar las necesidades de la gente y hacer de Guadalajara una ciudad verde, tranquila, justa y digna.

“Para mí es muy claro. Al margen de las marcas y los partidos políticos, a mí me importa Guadalajara porque me interesa el bienestar de los tapatíos, las mismas cuestiones igual que ustedes, y me interesa ante todo que estemos todos bien porque aquí voy a vivir y voy a seguir viviendo en Guadalajara”, declaró.

El abanderado de Morena, PT, PVEM, Hagamos y Futuro recordó la reunión que tuvo él y los diputado locales de Morena con diversos sectores empresariales hace un par de años, con la finalidad de presentar su proyecto de trabajo y a su vez desmitificar aspectos que no abonaban al bienestar de los jaliscienses. Por ello, enfatizó que en su Gobierno se trabajará codo a codo con diferentes sectores, pues la meta es común.

“Chema” garantizó que en su Gobierno habrá diálogo y sobre todo comprensión de la realidad que se vive en Guadalajara, pues a partir de ponerse en los zapatos de los demás es que se logrará avanzar a esa ciudad que tanto exigen y necesitan los tapatíos.

“¿En qué nos complicamos la vida los políticos? En la perspectiva ideológica. Los destinos son iguales. Es cómo integras con oportunidad a una persona desde la lógica del bien común y cómo integras a la oportunidad de la igualdad desde la lógica de la justicia social. ¿Qué es esto? Humanismo”, declaró.

Martínez llamó a repensar el modelo de ciudad para atender todas y cada una de las causas que aquejan a la capital del Estado.