Chavita, un adolescente tierno a quien sus amigos ya extrañan mucho

Como un joven amable, educado e incluso tierno, es como vecinas y vecinos del fraccionamiento Las Lilas, en El Salto, describen a Salvador Macías “Chavita”, quien fue encontrado la noche del miércoles tras 16 años de haber sido robado del Hospital Ayala, en Guadalajara.

“Sus amiguitos ya dijeron que lo extrañan mucho, su novia también, ella dijo que lo iba a apoyar donde estuviera. Chavita es un niño bien amable, tierno, jamás le escuchamos decir una grosería. Los señores Salvador y Lorena también son muy amables, pero ya no los hemos visto salir desde el miércoles”, dijo una de las vecinas, quien pidió proteger su nombre.

Contaron que la señora Alejandra y el señor Salvador vivían con Chavita en la casa ubicada en la esquina de Begonia y Celosía desde hace alrededor de un año, pero que nada les había parecido extraño hasta ahora, más allá de que, dijeron, Alejandra decía que tenía cáncer.

“Todo esto nos parece bien increíble porque nunca nos imaginamos que esto estuviera pasando, que fuera este Chavita el niño que se habían robado”, dijo otra de las vecinas.

“Sí ha de ser bien difícil para él todo lo que pasó. No sabemos ahorita dónde está, pero nos dijeron que sí íbamos a poder seguir hablando con Chava, que íbamos a poder verlo ya que se estabilizara. Sí estamos tristes pero nos da gusto saber que vamos a poder seguir viéndolo cuando todo se calme”, dijo por su parte uno de los adolescentes que convivía con él en la colonia.

En la casa que hasta el miércoles había sido el hogar de Chavita nadie abrió al tocar la puerta. En la entrada sólo se hallaban dos de los perros de la familia de Chavita como si esperaran que alguien les abriera, dijeron los vecinos, desde que todo pasó los sacaron a la calle cuando siempre habían estado dentro del domicilio.

Aunque en la cuadra los colonos señalaron no haber visto a Alejandra ni a Salvador, hubo quien dijo que la había visto con un par de maletas por el supermercado ubicado al ingreso del fraccionamiento. Ahí hubo quien confirmó haberla visto, pero no supieron después a dónde fue o si seguía en la zona donde la historia de Chavita cambió de un día para otro.

Los perros de la familia de Chavita están afuera de la vivienda desde que el caso se divulgó. EL INFORMADOR/A. Navarro

Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco no ha informado si Salvador ya pasó la noche con su familia biológica o dónde es que se encuentra mientras el proceso se aclara; tampoco han brindado información sobre si se investigará o no el caso de Alejandra y Salvador, a quienes “Chavita” conocía como sus padres. De acuerdo con los vecinos, la finca no ha sido asegurada y los propietarios temen que pueda existir algún conflicto con la vivienda que les arrendaron a Alejandra y Salvador.

JM