Celebra Hacienda del Lago 24 años de transformar vidas

Con la satisfacción de realizar un trabajo profesional que impacta de manera positiva a familias, la clínica de rehabilitación para alcoholismo y adicciones Hacienda del Lago celebra su 24 aniversario. El doctor José Martínez, director de la clínica, señala que el espacio surgió por la necesidad que había en la ciudad de ofrecer un centro médico especializado en atender problemas relacionados provocados por la dependencia a estimulantes.

El método de intervención consiste en un programa de 30 días de internado, los tres primeros se hace un diagnóstico médico para conocer las necesidades físicas del paciente, además de que se estabiliza. Después de la fase de ingreso, el interno inicia una serie de terapias que pretenden en primer lugar aceptar su dependencia y así dar un segundo paso para tratar su enfermedad.

“Después de la primera intervención un terapeuta llevará al paciente de manera personal durante todo su proceso de rehabilitación, eso garantiza una atención cercana. Todo el personal está certificado para ofrecer está terapéutica, además que están acompañados por un grupo de médicos y enfermeras de soporte”, explica Martínez.

Una de las características que los ha distinguido durante estos 24 años de trayectoria Hacienda del Lago es el trato confidencial y la protección que se le da todos los pacientes, pues no se brinda información ni se permiten visitas si el paciente no lo desea, “Creemos que se debe respetar la voluntad del interno para generar confianza. Sólo pueden tener contacto con él personas que autorizadas y por ningún motivo brindamos información a extraños”, explica el doctor José Martínez.

Una de novedades que ofrece Hacienda del Lago es la terapia con caballos, “la actividad con los caballos es muy útil para los pacientes. Consiste en realizar ejercicios con los animales, así se crean un sentido de responsabilidad y experiencias de satisfacción personal por alcanzar la meta”, explica el director de la clínica.

El factor de tranquilidad y armonía que ofrece la estancia al estar ubicada en el municipio de Ajijic permite a los internos caminar por la laguna o por el cerro, “Estar en contacto constante con la naturaleza también ayuda a que el proceso de terapia de los pacientes sea más completo. También nuestra ubicación permite hacer traslados al aeropuerto de pacientes que están fuera de la ciudad y que vienen al centro”.

También se maneja la posterapia, que se aplica todos los miércoles, aquí todos los ex internos que así lo desean asisten a charlas grupales, el único requisito es permanecer “limpio” de cualquier sustancia.

Ludopatía, enfermedad contemporánea

En Hacienda del Lago también se atienden casos de adicción al juego, una enfermedad que en los últimos años ha registrado un alza de casos, tanto que autoridades de Gobierno ya la consideran un problema de salud pública. El ludópata, al igual que el adicto al alcohol y las drogas no alcanza a percibir el daño que se está generando a él y su familia.

12 pasos para ser mejor persona

Ideado por Bill Wilson y Bob Smith en Estados Unidos, es uno de los métodos que se utiliza en Hacienda del Lago para combatir las adicciones, entenderlos hace que paciente cobre conciencia de su enfermedad y comience por voluntad propia un camino de mejora personal y familiar.

Una experiencia para mejorar

Con estadísticas que avalan la calidad de su proceso, la clínica se acerca a sus bodas de plata. CORTESÍA

“Yo ingresé a mi proceso de recuperación en 2005 y hasta la fecha me mantengo limpio y con la ilusión de continuar así”, comenta orgulloso “Goyo” un ex paciente que logró su rehabilitación a la enfermedad del alcoholismo gracias a la terapéutica de Hacienda del Lago y que cada semana asiste a la posterapia.

“La primera herramienta que me dieron al ingresar fue recuperar la confianza personal, pues recibí un trato médico que me desintoxicó. Eso me hizo ubicarme sobre dónde estaba mi vida, pues mi problema de adicción a las drogas no me dejaba ver mi vida. Sentí que por fin pude despertar, respirar, saborear la comida, vivir de nuevo”, expresa “Goyo”.

Las instalaciones de Hacienda del Lago cuentan jardines, alberca, jacuzzi, gimnasio y áreas para actividades fisico-terapéuticas, además que la cercanía con el Lago de Chapala ofrecen un ambiente de paz y relajación que favorecen la recuperación de los pacientes.

“Goyo” explica que la vergüenza personal es la principal causa para no aceptar la enfermedad y por lo tanto no recibir ayuda profesional, “invito a todas las personas que viven el problema a que se animen a atenderse. Se puede vivir libre de drogas con la seguridad y tranquilidad a caminar con libertad interior y aprovechar la vida”.

Hacienda del Lago, está ubicado en la calle Callejón del Arroyo número 160, en Ajijic, Jalisco. El centro tiene alianza con la clínica La Hacienda, ubicada en la localidad de Hunt, Texas, y cuenta con 30 años de experiencia en el manejo de las adicciones.

Numeralia

Servicio a la comunidad