Para el regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí, la tercera es la vencida porque no se puede vencer lo que no se sabe rendir. Entrevistado para EL INFORMADOR asegura que, como el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, buscó la Presidencia varias veces hasta llegar, él tiene la misma perseverancia para lograr sus objetivos.

“Eso nos ha enseñado el Presidente, somos gente que tenemos una gran capacidad de resiliencia y vamos a seguir luchando para que la justicia y el desarrollo que reclaman los jaliscienses sea una realidad”, dijo.

En el proceso interno de Morena, Carlos Lomelí primero fue electo por los consejeros estatales como el hombre más votado. Después, la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional realizó una medición de conocimiento a población abierta resultando como ganador con una gran ventaja de más de 20 ó 30 puntos a sus segundo y tercer competidor.

“Nos ha tocado construir desde la oposición y el resultado que vemos son muchos años de trabajo. Los triunfos se construyen experimentando y preparando la tierra, y estoy seguro de que este 2024 tendremos un gran resultado” aseguró.

Luego de permanecer más de 19 años en el movimiento, Carlos Lomelí encabeza diferentes mediciones para ser el próximo coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco.

De acuerdo con diferentes casas encuestadoras, entre los morenistas Carlos Lomelí tiene una preferencia entre 40 y 45 puntos.

“Hoy por hoy se manifiesta mantenernos leales, ser congruentes, no mentir, no robar y no traicionar. En todos estos años que nos han permitido participar en diferentes procesos electorales la gente no olvida, y sabe que nos tocó participar en condiciones muy adversas, hemos padecido de todo y jugado todas las posiciones. Pero siempre trabajando cercanos a la gente, tratando de resolver los problemas que nos demandan”, añadió.

Para el coordinador de los regidores de Morena en Guadalajara este proceso interno se ha realizado sin jaloneos, con madurez política y en total democracia.

“El actuar de mis compañeras y compañeros habla de que estamos alcanzando una gran madurez como partido y como movimiento, del que seguramente saldremos unidos y fortalecidos para ganar”.

“Al final de cuentas, los morenistas de Jalisco en cada uno de los municipios estamos buscando y trabajando para que la cuarta transformación llegue a nuestro Estado. Por eso estoy buscando ser el coordinador de los comités de defensa de la 4T. Jalisco necesita dejar a un lado la confrontación y llevar una gran coordinación con la Federación. De esta forma poder garantizar la continuidad del gran trabajo que realiza nuestro Presidente con la próxima Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum con quien tenemos grandes coincidencias y años de trabajo en nuestro movimiento”, añadió.

Finalmente, dijo que Morena tiene la visión de colocar a las personas en el centro de la toma de decisiones. La esencia de este proyecto es la justicia social, la equidad y el compromiso de mejorar la vida de los jaliscienses y mexicanos.

“Por eso estamos comprometidos en trabajar para llevar este proyecto humanista, nuestra consigna es la unidad porque solamente en unidad podremos transformar a nuestro Estado, sin exclusiones y sin perdedores”, concluyó.

Entre el 28 y 30 de octubre se darán a conocer las mediciones para elegir a los coordinadores en cada uno de los nueve Estados donde habrá elecciones, incluyendo Jalisco.

CT